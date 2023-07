«Vamos a ir a buscar el partido con nuestras ideas», aseguró Portanova en la previa al cruce con Sudáfrica

En la previa al encuentro de esta noche frente a Sudáfrica por la segunda fecha del Grupo G en el Mundial de Fútbol Femenino 2023, el entrenador de la Selección Argentina, Germán Portanova, junto a la jugadora Mariana Larroquet brindaron una conferencia de prensa.

La Albiceleste irá en busca de su primera victoria en una Copa del Mundo frente a Sudáfrica para mantener su ilusión de clasificar a octavos de final. El encuentro se podrá seguir por las pantallas de la TV Pública y DirecTV.

En conferencia de prensa, Portanova, afirmó que Sudáfrica es «un equipo que juega de contra» y que sus dirigidas tienen que hacer un «partido inteligente» esta noche, desde las 21 hora argentina, en Dunedin, escenario del segundo encuentro del Grupo G del Mundial.

Tras la derrota frente a Italia, el técnico subrayó que «más allá del resultado el seleccionado nacional fue a jugar un Mundial». Luego añadió que perder el primer encuentro y convivir con la tristeza era una posibilidad pero tienen la conviccón de su juego.

En cuanto la la preparación contó que desde lo físico, las jugadoras que tuvieron más carga entrenaron menos tiempo. «Hicimos diferenciado, tratando de que regeneraran para llegar bien al partido. Desde lo mental, si escucharon las declaraciones de las jugadoras, coinciden todas desde una idea«, sostuvo.

Respecto a la identidad que supo construir el plantel, expresó que «escuchar que todas se identifican con lo que vienen trabajando, incluso después de una derrota, hace que vayamos a buscar el partido con nuestra idea y nuestras herramientas».

Por su parte, Mariana Larroquette, resaltó que esta noche saldrán al campo de juego con el foco puesto en el objetivo de ganar.

Por último, la atacante opnió sobre las expectativas que se generaron con la segunda participación consecutiva del seleccionado argentino en una Copa del Mundo.

«Somos un país exitista pero tenemos una convicción firme. Tenemos un cuerpo técnico que desde el primer momento nos aclaró cómo iba a ser la historia, es un proceso de cambios y lo mejor que tenemos es el convencimiento. Estamos jugando y demostrando otra cosa y estamos felices de poder hacerlo. Creo que demostramos ante cualquier equipo que Argentina tiene potencial para jugar», expresó la goleadora histórica de la Albiceleste.

Por último, enfatizó en que puede llegar a ser un día histórico para la selección femeninoa y no lo quieren desaprovechar. «Solo me quedan palabras de agradecimiento por todos los mensajes positivos que recibimos», concluyó Larroquette.

La polémica en torno a la exBoca se desató en las redes sociales cuando se difundieron imágenes del tatuaje de Cristiano Ronaldo en la pierna izquierda de la jugadora de la Selección Femenina de Argentina y muchos usuarios comenzaron a acusarla de ser «anti-Messi» debido a su admiración por el astro portugués.

En este sentido, Portanova fue consultado por las agresiones que recibió Yamila Rodríguez y aseguró que «realmente le parece una locura». «No podemos estar en la cabeza de la gente que reprocha ciertas cosas. Vamos a enfocarnos en el partido porque no podemos entrar en la cabeza de quienes responden agresivamente», concluyó sin darle entidad al tema.

