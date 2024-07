Video | Se conoció la conversación del VAR en el penal de Rodrigo De Paul y el gol de Ecuador

Argentina sufrió pero boleto a semifinales de la Copa América tras vencer a Ecuador en los penales con una actuación herórica de Dibu Martínez, pero antes también tuvo que atravesar algunas jugadas polémicas que derivaron en la dramática definición desde el punto penal.

En las últimas horas, Conmebol dio a conocer los audios del VAR en dos de las jugadas que tuvieron mayor impacto en el partido y debieron contar con la intervención de la herramienta tecnológica: el penal de Rodrigo De Paul que luego falló Enner Valencia y el empate de Kevin Rodríguez en tiempo de descuento.

En primera instancia, el árbitro uruguayo Andrés Matonte sancionó penal tras una supuesta mano del mediocampista argentino cuando todavía restaba al menos media hora de juego y recibió el visto bueno desde el videoanálisis.

«Un atacante de azul oscuro cabecea el balón y este golpea en el brazo de un defensor, el cual se encuentra en una posición antinatural para la acción y ampliando su volumen, lo que se configura como infracción. El árbitro observa la acción y sanciona penal. El VAR, en su chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas para la acción. Confirmó la decisión original de campo: mano sancionable penal”, detallaron.

Por su parte, en el tanto de Rodríguez desde el VAR, plantearon que en ese momento se encuentra otro atacante en posición de fuera de juego, quien no interfiere, no causa impacto y no afecta ni retrasa los movimientos del portero. En comunicación del árbitro con el árbitro asistente deciden otorgar el gol.

De esta manera, Leodán tuvo que evaluar distintos ángulos para respaldar la determinación del campo de sancionar un gol a pesar de que se podía interpretar que Jordy Caicedo molestaba la reacción de Dibu Martínez.

Inicialmente, verificó que haya offside de ese jugador para luego sí hacer un chequeo vinculado a su intromisión en el gol: “Vamos a evaluar el impacto. Vamos a ver los movimientos. Él ve claramente el balón en todo momento”, dice.

“Para mí no genera impacto”, se escucha que le dicen fuera de micrófono, a lo que el hombre a cargo del VAR respalda: “Exacto. Él siempre ve el balón. El golero siempre, en todo momento ve el balón, y no le retrasa la visual”.

Tras confirmar la decisión del juez, Leodán indicó: “La consideración que usamos al igual que ustedes en campo es que el golero en ningún momento se ve afectado claramente en la visual, ni el delantero le impide los movimientos”.