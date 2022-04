Villarreal aseguró que «Boca no tiene identidad ni sabe a qué juega»

José L. Villarreal, quien jugó en Boca y River, criticó el presente futbolístico del xeneize, asegurando que no tiene identidad». Gentileza.

El presente futbolístico de Boca no es el esperado por Sebastián Battaglia, hinchas y dirigentes, la clasificaciones tanto a los cuartos de la Copa Liga Profesional 2022 y a los octavos de la Copa Libertadores todavía no está asegurada y el ex futbolista José L. Villarreal arrojó con munición pesada ante el presente del club de la Ribera.

“Contra Central Córdoba vi a un Boca un poco extraño, no parece que que va a lástimar en ningún momento. Me dejó la sensación que por momentos superado por Central Córdoba”, comentó en primera instancia Villarreal, quien jugó en River, para luego apuntar contra el estratega azul y oro, señalandop que “Battaglia con el juego de su equipo genera incertidumbre”.

Después de aseverar que “da la sensación que Boca no tiene identidad y no sabe a qué juega”, se expresó acerca del crudo presente de la entidad de la Riberaen el certamen continental. Destacó que “creo que jugando de esta forma Boca corre el riesgo de quedarse afuera de la Copa”.

Igual, Villita aseguró que “Boca es Boca, y creo que tiene solución cuando se acomoden las piezas y los jugadores empiecen a mejorar, para es fundamental redoblar el esfuerzo en los entrenamientos y estar concentrados en los partidos.”.

Villarreal, quien en su campaña como jugador militó en Boca y River, aseguró que no cree todo lo que se comenta del Consejo de Fútbol. Gentileza.

Asimismo, se refirió al Consejo de Fútbol que encabeza Juan R. Riquelme. Aseguró que “no creo todo lo que se habla del Consejo de Fútbol. No creo que se meta en las decisiones del entrenador. Coincido en parte con Mauricio Chicho Serna. Para mí el cinco de Boca tiene que ser mixto. Par mí no tiene que ser Pol Fernández”.