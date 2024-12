Yago Piro y Facundo Crespo, los primeros renovados en Cipolletti para el Federal A 2025

Con el anuncio de Daniel Cravero como nuevo entrenador el último lunes, Cipolletti avanzó en el armado del plantel para el Federal A 2025 y cerró a dos piezas claves.

La continuidad de Facundo Crespo no fue una novedad ya que el arquero tiene un año más de contrato y ya había manifestado sus ganas de seguir.

Su destacado nivel en las últimas temporadas mantuvo latente la amenaza de que lo vengan a buscar de otras categorías pero el neuquino siempre se mostró a gusto en el club y no forzó una salida.

El otro que renovó su vínculo fue Yago Piro, uno de los puntos más altos en un 2024 difícil para el Albinegro. El defensor central llegó como refuerzo a principio de año y rápidamente se ganó un lugar en la zaga.

Al igual que Crespo, aceptó rápidamente la propuesta de continuidad. Desde el club continuarán con la conformación del plantel en las próximas semanas de cara a la pretemporada que empezará en febrero.

Yago Piro: «Me siento cómodo en el club»

El defensor central aseguró cuando terminó el campeonato que su deseo era seguir en Cipolletti. El zaguero cumplió su palabra ante la oferta de renovación y será parte de la columna vertebral del plantel del Federal A 2025.

«Cuando terminó el torneo ya había recibido una llamada de la dirigencia que hoy está a cargo y me manifestaron la intención de que yo siga. La verdad es que me siento bien en el club, me siento cómodo y es un lugar donde estoy bien, tenía todas las intenciones de volver, así que estoy feliz con la decisión», aseguró Piro en diálogo con Río Negro.

En cuanto al balance del 2024, el ex Sansinena reflexionó: «Fue un año difícil. Creo que nos habíamos preparado para otra cosa y el arranque del torneo no fue nada bueno. Eso nos golpeó mucho, fue difícil asimilar que nos habíamos preparado para un objetivo y tener que cambiarlo a mitad del torneo, no fue fácil».

«Nos costó mucho por eso, el Federal A es un torneo durísimo donde nadie te regala nada, lo supimos entender sobre el final», añadió.

Por su sólido rendimiento en el campeonato, los hinchas de Cipolletti se alegraron con la continuidad de Piro. «La gente me ha hecho sentir cómodo, me han brindado cariño. Creo que ellos valoran el esfuerzo y uno con total gusto se esfuerza el doble para que las cosas salgan. Solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente», afirmó.

Sobre el 2025 que se viene, el defensor deseó: «La expectativa es poder conseguir solidez en el juego, poder ser un equipo atractivo, que la gente tenga ganas de ir a vernos y que podamos tener tranquilidad deportiva».