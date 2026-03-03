¿Gallardo a Flamengo?: Los hinchas piden al Muñeco como reemplazante de Filipe Luis

Marcelo Gallardo se fue de River y ya suena en Flamengo. ¿Caerá en la tentación? (Archivo Clarín Fotografía)

El fútbol sudamericano viene de bombazo en bombazo. La semana pasada, Marcelo Gallardo se fue de River y en las últimas horas, Filipe Luis fue despedido por la dirigencia de Flamengo después de una contundente victoria por 8-0. ¿Cómo siguió la historia? Los hinchas del Mengao se expresaron en las redes y quieren al Muñeco en el banco de suplentes.

Hace tres meses, Filipe Luis llevó a Flamengo a la conquista de la Copa Libertadores, pero el arranque de la temporada 2026 no fue de los mejores y el equipo de Río de Janeiro cayó ante Lanús en la Recopa Sudamericana.

“Tráiganlo ayer”

El club brasileño informó la salida del DT a través de un comunicado, luego de la goleada 8-0 a Madureira en el Campeonato Carioca. Pocos minutos después, algunos simpatizantes comenzaron a pedir a Gallardo. “Tráiganlo ayer”, “prueben con Gallardo”, “tiene la ambición necesaria“, fueron algunas de las frases de los fanáticos que sueñan con ver al estratega argentino a cargo del primer equipo. Hasta el momento, no pasa de un deseo y está lejos de ser una realidad.

Después de haber despedido a Fernando Diniz, Vasco da Gama puso sus ojos en Marcelo Gallardo, que se encontraba transitando sus últimas horas como entrenador del Millonario. El Muñeco declinó la propuesta de los cariocas porque quiere tomarse un tiempo antes de volver a dirigir.

De todas maneras, una cosa es Vasco y otra Flamengo, conocido como el club con más hinchas en el mundo. Por ahora son solo rumores, pero el pedido del hincha fue claro y le ponen todas las fichas al DT más ganador de la historia de River.