Sube el gas: aprobaron las nuevas tarifas que comenzarán a regir desde mayo 2026

Mayo 2026 llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. Entre los que podrían surgir, el Gobierno anticipó que habrá un incremento en las boletas de gas y resaltó que los nuevos cuadros tarifaros empezarán a regir desde el viernes 1.

La actualización se informó con la publicación de las resoluciones 463/2026 y 466/2026 en el Boletín Oficial. Serán los usuarios residenciales y comerciales quienes verán reflejados en sus facturas los nuevos valores establecidos.

Cuadro tarifarios de gas que empiezan a regir desde mayo

El Gobierno explicó en las resoluciones que el ajuste tarifario contempla la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU). El mismo será trasladado a los usuarios finales según lo dispuesto por la Secretaría de Energía.

El PAU, es un precio que busca unificar el valor del gas en todo el sistema de transporte y distribución. La resolución también establece que la facturación deberá incluir, en los casos que corresponda, las bonificaciones previstas en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que se destina a proteger a los hogares vulnerables.

El nuevo incremento se enmarca en la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural impulsada por la Secretaría de Energía. La normativa ordenó la reasignación de capacidades de transporte y la definición de rutas específicas para cada licenciataria, incluidas nuevas reglas para la asignación de capacidad disponible con el fin de garantizar la seguridad de abastecimiento, la eficiencia operativa y la equidad en el acceso al servicio.

En cuanto al esquema tarifario aprobado, se detalla que el mismo contempla diversos componentes: la actualización dispuesta por la revisión quinquenal de tarifas efectuada en 2025, la variación mensual de índices económicos, y el reconocimiento de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde el 1 de mayo, los usuarios deberán pagar los nuevos valores en los cuadros tarifarios oficiales que definen cargos fijos y variables según categoría y zona de prestación.

En CABA y el conurbano bonaerense, los usuarios residenciales sin subsidios afrontarán cargos fijos mensuales que dependen del consumo anual.

De acuerdo a lo establecido, en aquellos segmentos de mayor demanda (R4), el cargo por consumo asciende a $426,68 por metro cúbico en Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en provincia de Buenos Aires.

En tanto para el resto de los usuarios residenciales la tarifa se fijó en $281,33 por metro cúbico en ambas jurisdicciones.

Sobre los valores del cargo fijo mensual, indicaron que esto también varían de acuerdo a la categoría: en la escala R1, los usuarios abonan $3.976,22 en la ciudad y $4.591,88 en la provincia; en la categoría R4, el importe sube a $94.995,74 en la Capital Federal y a $51.624,44 en territorio bonaerense. Por su parte, las categorías intermedias presentan incrementos progresivos entre ambos extremos.

Con información de Infobae