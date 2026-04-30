«Derrota vergonzosa»: Irán desafía a Donald Trump y toma el control total del Golfo Pérsico

El tablero geopolítico en Medio Oriente se fracturó este jueves tras un mensaje que sube el tono de la guerra a niveles desconocidos. El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, sentenció que la estrategia militar de Donald Trump en la región colapsó, calificando el repliegue de Washington como una «derrota vergonzosa».

Para Teherán, los meses de hostilidades y el despliegue de portaaviones no lograron quebrar su resistencia. Según el comunicado oficial, el fracaso de los «matones del mundo» —en alusión directa a la Casa Blanca— abre un «nuevo capítulo» de soberanía iraní sobre las rutas por donde transita el petróleo que mueve al mundo.

El Estrecho de Ormuz: de ruta comercial a «bendición divina»

El mensaje de Khamenei no fue solo militar, sino profundamente estratégico y económico. Al definir al Golfo Pérsico como un pilar de la civilización iraní, el régimen ratificó que no cederá ni un centímetro del control del Estrecho de Ormuz.

Para el mercado global, esto es una señal de alerta máxima por tres motivos:

Soberanía absoluta: Irán ya no solo recauda peajes, sino que reivindica el control regional como un «derecho espiritual».

Irán ya no solo recauda peajes, sino que reivindica el control regional como un «derecho espiritual». Economía en jaque: el Mar de Omán y el estrecho de Ormuz son definidos como el «camino vital» que solo Teherán debe custodiar.

el y el estrecho de Ormuz son definidos como el «camino vital» que solo Teherán debe custodiar. Expulsión de Occidente: el ayatolá fue enfático en que la influencia de las potencias occidentales en aguas territoriales ha llegado a su fin.

¿Un callejón sin salida para Donald Trump?

La proclamación de esta «victoria» iraní llega en el momento de mayor asfixia económica sobre la República Islámica. Sin embargo, Khamenei utilizó la televisión estatal para mostrar una imagen de fortaleza interna, asegurando que la resistencia ha consolidado una posición de fuerza que la comunidad internacional ya no puede ignorar.

Con este escenario, el horizonte de mayo se vuelve crítico. Mientras Irán celebra lo que considera un triunfo histórico, la administración de Donald Trump enfrenta la presión de un petróleo que se aproxima a los 100 dólares y una flota naval que, según Teherán, ha perdido su capacidad de disuasión en el Golfo.