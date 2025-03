Gallardo, desenfocado en la medalla y preocupado por el nivel de River

El Muñeco tuvo una noche difícil en Asunción. No le encuentra la vuelta y dejó pasar la chance de sumar su 15° título como DT. (AFP)

River cayó por 3-2 ante Talleres en la definición por penales, se quedó sin la Supercopa Internacional y Marcelo Gallardo mostró su preocupación por el nivel mostrado en la Nueva Olla de Asunción. Además explicó los motivos por los que no fue a buscar la medalla de subcampeón.

«Fue un desenfoque mío. Estaba en otra cosa, no me avivé», aclaró el Muñeco en conferencia de prensa sobre su particular acción. Los futbolistas del conjunto cordobés habían realizado un pasillo para los del elenco de Núñez, que pasaron a buscar la presea de plata.

Luego añadió que ninguno de la organización le avisó: «Habían pasado los jugadores, pero lo mio no fue por nada en particular. Nada más». Finalmente, Alexander Medina y sus dirigidos realizaron su coronación.

Gallardo: «Es un inicio de año inesperado»

Marcelo Gallardo, dolido, hizo su análisis en la sala de prensa de la Nueva Olla y así arrancó: “No hay ningún tipo de excusa, primero. Creo que en el partido hubo tres obstáculos muy claros. El adversario, el clima, pero sobre todas las cosas, nosotros mismos. No pudimos encontrar en ningún momento la energía que debemos tener para enfrentar este tipo de partidos, de finales”.

Además, reconoció que el nivel del equipo está lejos de lo que planeaba para este tramo de la temporada: “Es un inicio de año inesperado. A esta altura esperábamos tener una soltura y una energía futbolística diferente. Habrá que seguir insistiendo”.

Lanzini desvió su penal y le dejó servido el título a Talleres. (AFP)

Y siguió: “Es prematuro, sí, pero tenemos que atravesar este momento y para eso necesitamos algo que nos indique que debemos cambiar porque estamos a tiempo, para la representatividad que tenemos que ofrecer a nuestra gente. Desde ahí vamos a necesitar esa personalidad para reponerse de este mal arranque».

En varios momentos de la rueda de prensa, el DT de River habló de cambios y seguramente se vienen retoques en en los próximos partidos y cerró: «Es adverso, sí, pero nada que no se pueda cambiar para torcer este rumbo negativo con relación al juego en este inicio de año”.