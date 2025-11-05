Gallardo: «El Superclásico es un partido para volver a ser»

El nuevo presidente de River, Stéfano Di Carlo, anunció en conferencia de prensa la renovación del contrato de Marcelo Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026. El entrenador expresó su agradecimiento a la comisión directiva y a los hinchas, y se mostró con mucha convicción para revertir la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

Cuando fue consultado sobre si el Superclásico era una oportunidad para dejar atrás el mal momento futbolístico, el “Muñeco” respondió: «Yo he vivido un montón de situaciones como estas; va a ser una prueba más como otras tantas. Siempre hay una oportunidad para volver a ser o volver a reconocerse, y este es un partido bueno para eso.”

Entre otras frases destacadas, Gallardo señaló: “Yo soy un chico de la casa. Soy un pibe de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso no entiende nada. No me conoce, no sabe de qué estoy hecho, no sabe lo que quiere este club. No va a haber especulación de parte nuestra; viene de los demás, y está bien que así suceda, porque son las reglas del juego.”

El técnico también habló del mal momento que atraviesa su equipo e hizo autocrítica: «No hemos hecho las cosas como para que nos vaya como nos fue, eso está claro. No nos han salido como hemos querido, que es otra cosa, y debemos asumirlo con dignidad. Hay que revisar lo que hicimos y no tener temor. Hay que reconocerlo, aceptarlo, y de esa manera dar un paso para adelante.”

River necesita ganar

En la última derrota frente a Gimnasia de La Plata, River alcanzó una racha negativa que no sufría desde hace 99 años: perdió cuatro partidos consecutivos como local. Los verdugos fueron Palmeiras (por Copa Libertadores), Riestra, Sarmiento y el propio Gimnasia.

El Superclásico será más que decisivo para el Millonario, que necesita sumar puntos pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y en mejorar su posición en la Zona B.