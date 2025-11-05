Marcelo Gallardo renueva con River y sigue hasta 2026

Marcelo Gallardo continuará en River Plate. El entrenador más exitoso de la historia moderna del club renovará su contrato hasta diciembre de 2026 y lo anunciará hoy a las 18 en una conferencia de prensa que brindará junto al nuevo presidente, Stefano Di Carlo, en la Sala de Sesiones del estadio Mâs Monumental.

El encuentro con los medios marcará el primer acto público de Di Carlo como máximo dirigente del club, tras imponerse en las elecciones del pasado sábado 1 de noviembre con el 61,7% de los votos. De esta manera, el presidente toma su primera decisión fuerte: le renueva el contrato al “Muñeco” justo antes del Superclásico contra Boca, una muestra total de confianza.

La renovación de Gallardo pone fin a las especulaciones sobre su futuro. Su vínculo finalizaba en diciembre y había evitado pronunciarse tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental y luego de la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. En aquella oportunidad había dicho: “Analizaremos al final de la temporada, porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido”.