Marcelo Gallardo llega a Neuquén para ultimar una decisión clave de cara a la pretemporada de River

River terminó su participación en el Torneo Clausura en noviembre y, tras las reuniones de Marcelo Gallardo con los jugadores para definir su futuro, el plantel quedó licenciado hasta el 20 de diciembre. Ese día se reencontrará con el cuerpo técnico para comenzar la pretemporada en River Camp.

Estaba previsto que, del 3 al 15 o 16 de enero de 2026, el plantel trabajara en San Martín de los Andes para realizar allí la última parte de la preparación antes del inicio de la competencia. Sin embargo, debido al mal estado de las canchas, todo quedó en stand by.

Por ese motivo, el propio Muñeco viajará a San Martín este fin de semana para visitar el complejo Loi Suites Chapelco y observar en persona las condiciones de los campos de entrenamiento. Allí decidirá si River volverá a realizar la pretemporada en la provincia de Neuquén.

Los cancheros del club ya están trabajando para mejorar el estado de las dos canchas del complejo, construidas por el propio Millonario a metros del hotel en septiembre del año pasado. En Núñez reina el optimismo: confían en que, para enero, el predio estará en condiciones de recibir al plantel profesional.

Gallardo necesita una definición urgente, porque si descarta el destino patagónico deberá buscar otro predio para completar la preparación antes del inicio del torneo. Aunque trascendieron opciones como Los Cardales u otros lugares en los alrededores de Buenos Aires, todavía no hay nada cerrado.

San Martín reúne las condiciones ideales que Gallardo suele elegir para sus pretemporadas. Además, es un destino que también elige habitualmente para vacacionar. Él fue quien realizó por primera vez una preparación allí en enero de 2020. Con Martín Demichelis al mando, River viajó a Dallas para trabajar desde lo físico, pero este año Gallardo volvió a Neuquén y pretende repetir en 2026.