Uno de los posibles refuerzos de River reconoció: «Si me llama Gallardo lo atiendo»

River ya terminó su temporada y trabaja en el próximo mercado de pases donde ya suenan varios nombres como posibles refuerzos de cara al 2026.

Uno de los que están en el radar es Román Vega, lateral izquierdo del Zenit de Rusia de buen nivel en Argentinos Juniors en el primer semestre del año.

El defensor habló sobre la chance de volver al país para jugar en el Millonario y le preguntaron qué haría si lo llama Marcelo Gallardo. «Cómo no le voy a atender a Gallardo el teléfono, sería una falta de respeto«, aseguró en una entrevista con DSports Radio.

Vega, de 21 años, ya tuvo convocatorias a la Selección Argentina y espera tener una nueva chance.

«Tengo muchos objetivos. uno es estar en la selección, y creo que estando acá me alejé un poco. Quiero volver a sentirme bien, importante, volver a estar en el radar», reconoció.

«Uno siempre desea que estos equipos se fijen en uno. Sería lindo poder jugar en uno de esos clubes que tanto desea o anhela desde chico. Estoy enfocado en Zenit, en lo que vendrá. Escucharé propuestas. A mí me gusta sentirme importante, en Argentinos era capitán», agregó.

Si River incorpora un lateral izquierdo, en el cuerpo técnico evalúan la chance de adelantar a Marcos Acuña al mediocampo, una posición que también conoce.

Luciano Gondou, otro del Zenit que suena para River

Al igual que Román Vega, Luciano Gondou juega en el Zenit de Rusia y River lo tiene como uno de sus objetivos en el próximo mercado de pases.

«No hablamos del tema, pero uno está al tanto, al ser un equipo de esa jerarquía», dijo Vega sobre la posibilidad de que ambos lleguen al Millonario.

Los nombres que también suenan en River son: Santiago Ascacibar, Tadeo Allende, Fausto Vera, Kevin Amaro y Gianluca Prestianni, entre otros.