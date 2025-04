Gallardo y los silbidos en River: “Preguntame por el partido, hablemos de fútbol”

Marcelo Gallardo está incómodo y se nota. En Junín, luego del empate con Sarmiento, zafó de ir a la conferencia de prensa porque estaba lejos del Monumental, pero ahora, ante Talleres, no tuvo opciones después de otro 1-1 y de un River que volvió a quedar en deuda. Acpetó de milagro, apenas respondió cuatro preguntas y, como siempre, dejó marcas.

«Estaba dudando si venía o no venía para hablar de lo mismo, y digo: ‘Fa, voy a ir y tratar de hacerla corta’. No tengo mucho más para decir que esto. Así que si me quieren hacer una pregunta más, la contesto. Pero, rápido”.

Esa declaración fue previa a uno de los momentos más tensos porque Gallardo tuvo un ida y vuelta con Paulo Filippini, periodista de Radio Mitre, quien le había consultado respecto de las sensaciones de algunos jugadores que habían sido abucheados cuando los nombró la voz del estadio, como Manuel Lanzini y Miguel Borja. «Preguntame por el partido. Hablemos de fútbol», fue lo primero que atinó a decir el DT.

La pelota no entra, pero la banca al Muñeco es fuerte. Tiene espalda de sobra. (AFP)

Gallardo y los silbidos

“¿Cómo voy a pensar que no puede afectar? ¿A vos no te afectaría si repruebo tu pregunta? Somos personas y está en la capacidad de cada uno superarlo», respondió el Muñeco caudno el periodista insistió sobre el tema de los silbidos.

«Iremos para adelante y convencidos de lo que se hace, mismo en la dificultad. Ahí da la sensación de que los caminos son incorrectos y nos da confusión. Aunque la pelota no entre, no hay que esconderse. Jugar en River es un privilegio. Hay que superarlo y recuperarse», agregó.

Y continuó: «Hace unos días hablaba de la carga emocional y de la salud mental de los futbolistas. Cuando llegás a estos lugares, tenés que tener conocimiento de lo que sucede. Yo conocí esas exigencias. Hay que aceptarlo, si no te pasa de largo esto. Hay expectativas sobre los jugadores y no está mal. Es producto de la categoría del plantel. Hay que intentar imponerse. Y yo sigo trabajando para eso».

Gallardo y el presente futbolístico

Más allá de eso, antes de molestarse por la última consulta, Gallardo tuvo tiempo de referirse al presente futbolístico y remarcó: «El análisis es claro: generamos expectativas y no concretamos lo que producimos. Ahí nos está faltando. Es algo reiterativo. Generamos situaciones, no concretamos y no podemos ganar. Jugamos mejor y generamos más situaciones que los rivales, pero no las concretamos».

En este sentido, expresó que «la falta de gol solucionaría un montón de cosas. Nos daría tranquilidad y confianza a los futbolistas. No tenemos que alborotarnos a la hora de ir a la búsqueda. Si no hiciéramos nada para ganar, estaría preocupado. Pero cuando hacés mérito para ganar… No estamos satisfaciendo la expectativa que todos tenemos. En algún momento se va a cortar esa racha. No hay entrar en la decepción«.

Gallardo y la situación de Borja

El DT de River también se refirió a la suplencia y el ingreso goleador de Miguel Borja, quien pasó de ser silbado a firmar el empate. «Yo tomo decisiones de acuerdo a lo que veo. Estoy en permanente comunicación de los futbolistas. Tengo que decidir cuándo entran y cuándo salen. Estaría buenísimo que todos convirtieran goles, pero hoy nos está costando. No podemos ser Borjadependientes de los goles. Seguiremos trabajando sobre eso«, señaló. Y se fue.