Genoa quiere a Martínez Quarta y negociará por un préstamo con River

Lucas Martínez Quarta es uno de los zagueros centrales titulares de Marcelo Gallardo. En los últimos meses, el Muñeco realizó varios cambios en el equipo, tanto en los nombres como en los esquemas, pero él —junto a Lautaro Rivero— siempre partió desde el once inicial.

Según informó Germán García Grova, el Genoa de la Serie A pretende llevarse a Martínez Quarta en calidad de préstamo. El conjunto genovés es dirigido por el ex Boca Daniele De Rossi y se encuentra a un puesto de ingresar en la zona de descenso.

A su vez, el periodista italiano Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases, informó que en las últimas horas hubo contactos concretos por el ex defensor de Fiorentina, y que las negociaciones ya están en curso.

El defensor debutó en River en noviembre de 2016 y, tras varios años con un gran nivel, fue vendido a Fiorentina en octubre de 2020 por una cifra cercana a los 13 millones de euros. En la Viola fue casi siempre titular, incluso llegó a ser capitán, y en enero de 2025 regresó al Millonario.

En su regreso a River, no alcanzó el nivel que se esperaba, aunque en los últimos meses logró afianzarse en la zaga central. Cabe recordar que Jorge Brito desembolsó cerca de 7 millones de euros para concretar su vuelta. Ahora, Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo deberán reunirse para definir su futuro. Además, el defensor deberá definir dónde quiere continuar su carrera.

De concretarse su salida hacia el fútbol italiano, el club de Núñez deberá salir al mercado en busca de otro marcador central y, probablemente, reflotar las conversaciones por Jhohan Romaña.