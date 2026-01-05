Independiente Rivadavia quiere repatriar al cipoleño Centurión: «Se gano el cariño de la gente»

Ezequiel Centurión llegó a Independiente Rivadavia a mediados de 2024, a préstamo desde River, y en 2025 encontró su mejor versión futbolística.

El cipoleño fue una de las grandes figuras del equipo que consiguió la primera estrella en la historia de la Lepra mendocina: la Copa Argentina 2025, certamen en el que venció a Argentinos Juniors por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos.

Gracias a su destacado rendimiento, Marcelo Gallardo decidió que el arquero regrese al Millonario para competir el puesto con Franco Armani, en un contexto en el que Jeremías Ledesma tenía decidido dejar el club. Esa salida se concretó este lunes, ya que el guardameta volvió a Rosario Central, institución en la que realizó las inferiores y debutó en Primera División.

Sin embargo, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, dejó en claro su intención de volver a contar con Centurión: “Queremos que Centurión vuelva a Independiente. Se ganó el cariño de la gente”, expresó en diálogo con TyC Sports.

De esta manera, la negociación deberá darse club a club. En paralelo, River está interesado en el atacante colombiano Sebastián Villa, y el arquero podría ingresar como parte de la operación.

De todos modos, la Lepra mendocina pretende una cifra elevada por el exjugador de Boca, quien ejerce presión para llegar al club de Núñez, ya que tiene como objetivo disputar el Mundial 2026 y considera que jugar en River aumentaría sus chances de ser convocado.