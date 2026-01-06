Sebastián Villa se ofreció a River, pero Di Carlo le bajó el pulgar

Sebastián Villa quiere jugar en River, pero las pretenciones de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, son muy altas.

La llegada de Sebastián Villa a River sería, sin dudas, el bombazo del mercado de pases. El delantero colombiano manifestó públicamente su deseo de vestir la camiseta del club de Núñez y dejó en claro que su etapa en Boca está cerrada.

“He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”, expresó Villa en declaraciones a Picado TV este lunes a la medianoche.

“Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera. Boca es pasado”, agregó el delantero, quien además consideró que un paso por River podría acercarlo a una eventual convocatoria para el Mundial 2026.

Cabe destacar que Villa vistió la camiseta de Boca durante cinco años, período en el que disputó 172 partidos, convirtió 29 goles y ganó siete títulos. Sin embargo, aclaró que su relación con Juan Román Riquelme “no terminó bien por diferentes motivos”.

En 2023, el Xeneize decidió apartarlo del plantel luego de que fuera condenado por abuso sexual contra su expareja. Además, por ese entonces afrontaba una segunda causa por violencia de género, violación y tentativa de homicidio, de la que fue absuelto el año pasado.

Tras ser marginado, Villa se consideró jugador libre de manera unilateral y emigró al Beroe de Bulgaria, antes de arribar a Independiente Rivadavia. No obstante, tenía contrato con Boca hasta diciembre de 2024, por lo que el club elevó una denuncia ante la FIFA, que argumentó que su caso debe se tratado en la Justicia laboral de Argentina y todavía no tiene resolución.

Di Carlo descartó la operación

Desde River nunca hubo una oferta formal por el futbolista y que solo existieron contactos preliminares para conocer su situación contractual, a partir del interés manifestado por Marcelo Gallardo.

La posibilidad comenzó a diluirse cuando desde Independiente Rivadavia trascendió que la cotización del extremo rondaría los 12 millones de dólares, una cifra considerada excesiva por la dirigencia millonaria. Ante ese escenario, en Núñez optaron por no avanzar y dieron por finalizadas las conversaciones.

Según informó Tyc Sports, Stefano Di Carlo asegurú que “Las diferencias son insalvables”, por lo que, salvo un cambio drástico en las condiciones del pase, Villa no llegará a River.