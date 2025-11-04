Gino Godoy tiene otra escala internacional para su carrera: boxeará en Rusia

Su interesante récord (31-5-0, con 20) y las buenas performances que tuvo cada vez que se presentó en un escenario lejos de casa, llevaron a Gino Godoy a conseguir otra chance internacional para su carrera profesional. El 28 de noviembre, el Áspero de Centenario cruzará guantes con el armenio Edgar Ghukasyan, que tiene un palmarés de similar porcentaje (10-3-1, 5) aunque con muchos menos combates. La cita será en Rusia.

Gino, de 37 años, atraviesa su temporada 15° como profesional y buscará la primera alegría en el extranjero. Tres de sus últimas cinco presentaciones fueron a miles de kilómetros de su ciudad natal, sumó experiencia y ahora tratará de volver con una victoria en el bolso. Para eso trabaja día a día con una exigente rutina de entrenamientos.

En mayo pasado, Godoy perdió ante Gleb Bakshi, en Alemania; mientras que las dos anteriores fueron en Canadá, contra Sukhdeep Singh Bhatti, en 2024, y ante Brandon Cook, en 2023. En esta última llegó a los puntos e incluso pudo haber ganado porque el fallo fue muy polémico. Ahora tendrá la chance en Vologda, en el norte de la Rusia europea. La pelea será en medianos y resta definir el programa oficial.

Un rival con buenos números, pero inactivo desde 2021

Ghukasyan (36) tiene un año menos que Gino, nació en Ereván el 8 de junio de 1989 y está radicado en Rusia. Lo llamativo de su palmarés es que no pelea desde 2021 y sus últimas victorias fueron ante púgiles argentinos (Ricardo Villalba y Ángel Ledesma). A ambos los noqueó en el segundo asalto y por eso, a pesar de su inactividad, es un rival de cuidado.

Godoy, por su parte, llega más activo, porque antes de su compromiso en tierras germanas, le ganó a Santiago Sánchez, en Cinco Saltos y también fue por la vía rápida. Eso ocurrió hace menos de un año, el 22 de noviembre de 2024 y ahora se viene una gran chance del otro lado del planeta.