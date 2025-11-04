Manu Urcera se desvinculó del JPG Racing y podría correr con un Toyota en el TC 2026

De los rumores a la realidad. Manu Urcera cambiará de equipo (y tal vez de marca) para la próxima temporada. (Campeones)

Se veía venir y hubo confirmación en las últimas horas. José Manuel Urcera se desvinculó del equipo JPG Racing de Juan Pablo Gianini y podría cambiar de marca para la próxima temporada del Turismo Carretera. El propio piloto rionegrino lo anunció a través de sus redes sociales y la despedida será en la última fecha del calendario, prevista para el 7 de diciembre en el Roberto Mouras de La Plata.

Aunque era uno de los candidatos en la previa, Urcera tuvo una campaña muy irregular con su Ford Mustang y por eso se imponía un cambio. Por ahora no hay novedades sobre su futuro, pero podría pasar a las filas de Toyota.

El comunicado de Manu Urcera

«Quería compartir con todos ustedes que una vez terminada la temporada 2025 de Turismo Carretera, daremos por finalizado nuestro vínculo deportivo con Juampi Gianini y su equipo JPG Racing. Fue un proyecto que mantuvimos con enorme entusiasmo, representando a Omnicraft y Motorcraft, marcas de Ford Motor Company, de la mano de Pablo López. Trabajamos junto a un grupo humano y técnico de gran profesionalismo«, arrancó Manu Urcera en su comunicado.

El piloto de Río Negro agregó: «Cierro esta etapa de mucho aprendizaje y ya con la cabeza puesta en mis próximos pasos. Gracias a los sponsors, a mi grupo de trabajo y especialmente a todos ustedes por acompañarme«.

¿Vuelve al Maquin Parts y maneja un Toyota?

Para el próximo año, Manu Urcera tendría avanzadas las gestiones con el equipo Maquin Parts Racing, que dirige Horacio Soljan y con el cual consiguió el título de 2022 a bordo de un Torino. Esta vez se podría sentar en uno de los Toyota Camry que dejarán libre Marcelo Agrelo y Gastón Ferrante. Por ahora son rumores, pero el rionegrino escucha ofertas.

Info: Campeones