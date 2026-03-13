Goyo Martínez palpitó el Rally de Cipolletti: «Hay gran cantidad de anotados, la categoría está en crecimiento»

Este viernes comienza la temporada 2026 del Rally Regional. La primera fecha tendrá lugar en Cipolletti, con un recorrido de 278 kilómetros durante las dos etapas.

La actividad comenzará este viernes desde las 20 con la rampa de largada, que estará ubicada en el Centro Cultural Cipolletti. Será una edición numerosa, ya que tendrá 70 binomios entre todas las categorías.

Las más numerosas serán la clase RC5, con 18 máquinas y después aparecen 14 binomios en la N1 y 13 en A6. Por otro lado, Las divisiones A8, N2 y A1 reúnen 6 competidores cada una y la A7 será la menos nutrida con 4 autos.

En la previa al inicio del Rally de Cipolletti, RIO NEGRO RADIO dialogó con Jorge Goyo Martínez, presidente de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), sobre el comienzo de una nueva temporada.

«Nos impactó la cantidad de anotados. Siempre andamos alrededor de los 40 o 50 autos y en esta edición tenemos 70 binomios. Es una gran demostración que el Rally está vivo«, resaltó. Luego, enumeró las causas de la gran convocatoria de autos: «Se corre en un lugar muy céntrico. Otra razón son los costos de la carrera, los pilotos están cerca de su casa y se ahorran muchos gastos».

Juan Lovagnini, uno de los locales que animará la categoría A7.

Goyo enfatizó en el crecimiento del Rally en la zona: «En automovilismo regional, es la única categoría que hoy va creciendo. Todos los rally de la zona tienen una gran participación», sentenció.

Además, reveló que los tramos se encuentran de buena forma: «Los recorridos están en buenas condiciones. Si llueve el domingo se complicará un poco el tramo de la Isla Jordán, pero depende de cuánto sea».

Martínez también dejó recomendaciones para los fanáticos fierreros que estarán presentes durante las dos jornadas: «Hay buenas ubicaciones para el público a lo largo del recorrido. La gente tiene que ubicarse correctamente para disfrutar del espectáculo sin problemas. El público tiene que colaborar: pedimos que no se coloquen tan cerca del camino».

La segunda fecha del Rally se correrá desde el 10 al 12 de abril en Roca. A lo largo del año, serán 9 fechas a pura acción, donde el punto fuerte es la Vuelta de la Manzana, programada para el mes de agosto.

Escuchá la entrevista completa de RIO NEGRO RADIO con Jorge Goyo Martínez

Horarios del Rally de Cipolletti

Sábado 14 de marzo:

San Cayetano / Aeroclub C. Saltos – 11:53 hs (10,5 kilómetros)

Cerro Azul / Puente el 30 Cipolletti – 12:36 hs (10,1 kilómetros)

San Cayetano / Aeroclub C. Saltos – 15:14 hs (10,5 kilómetros)

Cerro Azul / Puente el 30 Cipolletti – 15:57 hs (10,1 kilómetros)

Domingo 15 de marzo: