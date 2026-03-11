Cipolletti tiene todo listo para la primera fecha del Rally Regional

Los caminos de Cipolletti se preparan para la primera del Regional. (Locos x el Rally)

El Rally Regional se pondrá en marcha en Cipolletti. La primera fecha del Campeonato Regional de Rally, que organizan la Asociación Volantes General Roca (AVGR) y Federación Regional Once del Automovilismo Deportivo, se disputará el fin de semana en la ciudad rionegrina.

El Rally Ciudad de Cipolletti marcará el inicio de la temporada 2026 en una prueba que se disputará del 13 al 15 de marzo por los caminos de la localidad, transitando también por Allen y Cinco Saltos. La organización espera contar con más de medio centenar de pilotos, provenientes de distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

«Los caminos están buenas condiciones, con un poco de agua y algunas lagunas que se formaron por la tormenta del domingo, pero no tendremos problemas ya que al hacer el reconocimiento las lagunas desaparecen. El resto está todo orden», destacó Goyo Martínez, presidente de la AVGR.

La competencia tendrá ocho pruebas especiales, repartidas entre sábado y domingo. El comienzo oficial del rally será este viernes con la largada simbólica, desde las 20, en la rampa que estará ubicada frente al Centro Cultural Cipolletti, en calles Fernández Oro y Belgrano.

En esta ocasión los equipos y pilotos presentarán su vehículos ante el público y aficionados, como suele suceder en cada presentación del rally regional.

Las inscripciones se cierran esta noche y se espera la confirmación de alrededor de 50 pilotos, que serán protagonistas del inicio de una nueva temporada cargada de expectativa.

De esta manera, Cipolletti volverá a convertirse en epicentro del rally regional, con un evento que promete espectáculo, emoción y una importante convocatoria.