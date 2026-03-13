La fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras la Clasificación Sprint del GP de China: «Quedé muy lejos de Gasly»

Franco Colapinto tuvo su primera jornada en el Gran Premio de China. En la clasificación Sprint, el argentino pasó la Q1 pero largará 16°. Su compañero Pierre Gasly tuvo un gran desempeño y saldrá 7° en la carrera corta.

Tras la sesión, Colapinto fue consultado sobre la diferencia con el francés: «Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo«, remarcó. Cabe destacar que el piloto de 30 años le sacó casi un segundo (0,922) en la Qualy al argentino.

Colapinto no tuvo el rendimiento esperado en Shanghái.

También enfatizó en la dificultad de no conocer el circuito de Shanghái: «Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana«. En la única práctica libre del fin de semana, el pilarense solo quedó a tres décimas de su compañero, una diferencia chica y esperable.

Además, hizo una fuerte autocrítica por su nivel: «Fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana».

Franco volvió a quedar lejos de la Q3.

En diálogo con el canal de la Fórmula 1, el piloto de 22 años describió la primera jornada: «Fue un día complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo», recalcó.

Por último, detalló cuál será su objetivo para la carrera Sprint de este sábado: «Aprender un poco más sobre el coche e intentar mejorar para la clasificación«. El próximo desafío del argentino será a la medianoche, con la carrera corta de 19 vueltas, donde tratará de terminar cerca de los puntos.

Horarios del Gran Premio de China

Sábado 14 de marzo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 00:00

Clasificación – 04:00

Domingo 15 de marzo: