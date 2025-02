Grave denuncia de Chile tras la polémica eliminación de la Copa Davis: «Buscaremos justicia»

La eliminación de Chile en la Copa Davis generó una gran polémica por la decisión que tomó la organización. Cristian Garín recibió un golpe de su rival Zizou Bergs en un cambio de lado, quedó visiblemente sentido y no pudo seguir. A causa de esta medida, la Federación de tenis del país emitió una grave denuncia.

«Buscaremos justicia y defenderemos los intereses de nuestros deportistas y del tenis chileno”, escribieron desde la institución trasandina remarcando la indignación por la decisión que se tomó.

El partido estaba parejo, cuando el belga logró quebrarle el saque en el tercer set para adelantarse 6-5 en el marcador. Mientras festejaba su punto, corrió hacia su silla y embistió a Garín, quien se desplomó en la cancha. La cámara de la transmisión captaron el choque le que propino el belga al chileno, aunque este registro no modificó la decisión de la organización.

El equipo sudamericano pidió la descalificación del europeo por agresión y argumentaron que su jugador había sido golpeado. Aunque el árbitro Manuel Franco Ojea solo sancionó al belga con un warning después del pedido de disculpas.

Ante este hecho, Garín decidió no continuar el juego. “Yo no voy a jugar. No tienes huevos para echarlo a él, pero a mí sí. Jamás me pasó algo así. No tienes huevos. Me noqueó, me desmayé. Nunca en mi vida me había desmayado”, reclamó ante el árbitro principal Carlos Ramos.

Este retraso en la reanudación del partido llevó a que el jugador chileno reciba tres advertencias por abuso de tiempo y luego una penalización. De esta manera, Chile perdió el game y el partido.

Desde la Federación de Tenis de Chile plantearon que Garín no recibió la atención médica adecuada y fue presionado para continuar el partido.

El comunicado de la Federación de Tenis de Chile tras la eliminación en la Copa Davis

Desde Chile publicaron un comunicado en el que aseguran que su «jugador Cristian Garín fue agredido por Zizou Bergs y, de forma inentendible e inaceptable, terminó siendo descalificado”.

Además, adelantaron que “debido a esta injusticia, anunciamos que iniciaremos todas las acciones pertinentes ante la ITF para buscar justicia y defender los intereses de nuestros deportistas”.

Cabe recordar que una vez que terminó el partido, la ITF apoyó la decisión arbitral y explicaron en redes sociales que “se trató de un choque accidental” y que “el partido estaba programado para reanudarse antes de que Chile recibiera tres infracciones de tiempo consecutivas”.