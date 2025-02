La insólita eliminación de Chile en la Copa Davis: Garín recibió un golpe y lo descalificaron

La serie de primera ronda de la Copa Davis entre Bélgica y Chile en suelo europeo tuvo un bochornoso desenlace pocas veces visto en la historia del tenis.

En el cierre del cuarto punto de la serie, Zizou Bergs le quebró el saque a Cristian Garín y se puso 6-5 arriba en el tercer set, con la chance de sacar para ganar el partido y darle el triunfo al anfitrión.

En el festejo por el quiebre, cuando cambió de lado, el belga le dio un fuerte topetazo a su rival que lo dejó tendido en el suelo. Pareció un golpe involuntario que, de todas maneras, dejó sentido al chileno.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve… but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m