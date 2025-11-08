Gustavo Costas: «Tenemos que ganar el campeonato»

Racing volvió al triunfo en el Cilindro de Avellaneda tras vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia en la fecha 15 del Torneo Clausura, una jornada clave en la recta final de la fase de grupos. El encuentro se disputó sin público, producto de la sanción que recibió la Academia por el recibimiento en el partido ante Flamengo.

Al término del encuentro, Gustavo Costas se mostró satisfecho por la victoria, aunque recordó la reciente eliminación de la Copa Libertadores: «Sabemos que lo de Flamengo todavía nos duele porque era un sueño que teníamos todos”, reconoció el entrenador.

Costas hizo hincapié en que ahora deben cambiar la mentalidad, dejando atrás rápidamente la derrota ante el Mengao y afrontando con confianza lo que viene: “Más allá de clasificar o no a las copas, tenemos que ganar el campeonato”, señaló.

El único gol del partido llegó a los 41 minutos del primer tiempo y tuvo a Facundo Cambeses como protagonista. El arquero, convocado por Scaloni para la última fecha FIFA, asistió con un pase largo al colombiano Duván Vergara, que recibió la pelota cerca del área rival, eludió a Enrique Bologna y definió con tranquilidad.

Ambos equipos generaron situaciones para ampliar el marcador, pero fallaron en la definición. Con esta victoria, la Academia se metió nuevamente entre los primeros ocho: se ubica cuarto en su zona, aunque todavía debe esperar otros resultados. Además, está sexto en la tabla anual, clasificando, por ahora, a la próxima Copa Sudamericana.

Newell’s volvió al triunfo y respira en la lucha por la permanencia

En el otro partido disputado desde las 17, Newell’s superó 2 a 0 a Huracán y cortó una racha de siete encuentros sin triunfos. El conjunto rosarino sumó tres puntos vitales que lo alejan de la zona baja: acumula 33 unidades y ocupa la posición 24.

Si este domingo Godoy Cruz empata o pierde ante Atlético Tucumán, la Lepra quedará matemáticamente salvada del descenso. La próxima fecha reunirá a los dos ganadores: Newell’s recibirá a Racing Club en el Coloso Marcelo Bielsa.

