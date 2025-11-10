Hamilton habló del choque con Colapinto: «Cometió un error en la última curva»

Lewis Hamilton debió abandonar en la vuelta 37 de las 71 previstas en el Gran Premio de Brasil, pero el tiempo que estuvo le alcanzó para verse involucrado en dos incidentes. De movida, cuando fue tocado por el Williams de Carlos Sainz, en una acción que dejó muy dañada al Ferrari. Y después, cuando tocó ligeramente el Alpine de Franco Colapinto, en la segunda vuelta: intentó pasar al argentino en la veloz curva 15, pero hubo (leve) accidente.

Hamilton señaló que Colapinto se corrió justo cuando él se movió para intentar superarlo, lo que derivó en el toque cuyo perjudicado fue el piloto de Ferrari, ya que dañó su alerón delantero y posteriormente fue sancionado por la FIA con cinco segundos, mientras que el de Alpine pudo seguir sin inconvenientes.

Los pilotos de Ferrari abandonaron rápido en Brasil. (AP)

¿Qué dijo Hamilton sobre el toque con Colapinto?

«Él cometió un error en la última curva, así que entonces tuve un buen rebufo y, cuando empecé a cambiar de línea, sentí que él se movió al mismo tiempo y lo toqué», explicó el inglés a los medios en Interlagos.

Colapinto no sufrió consecuencias y le restó importancia a lo sucedido con el siete veces campeón mundial, con quien casualmente volvió a luchar en Brasil tal como había ocurrido el año pasado. «Lo vi por el espejo, pero ni me di cuenta. Me tocó con el alerón y se le rompió. Debe haber sido un error de cálculo», dijo a ESPN Argentina.

Ahora, Las Vegas y sus horarios de madrugada

Conformado para el año que viene en la Fórmula 1, Franco Colapinto tratará de mejorar su rendimiento en las últimas tres pruebas de la temporada. La próxima escala será en Las Vegas, entre el 21 y 23 de noviembre.

Pasó San Pablo y ahora se viene Las Vegas. (Alpine)

A diferencia del calendario europeo o el sudamericano, los horarios para Argentina serán de madrugada. El viernes 21 habrá pruebas libres de 0:30 a 1:30 y de 4:00 a 5:000; el sábado irá la tercera a las 0:30 y de 4:00 a 5:00 será la clasificación; y el domingo a las 4 será la final.