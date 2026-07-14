Harry Kane elogió a Lionel Messi en la previa del cruce semifinal entre Argentina e Inglaterra

Es una de las estrellas de su Selección y de las máximas figuras de la presente Copa del Mundo. Lucha por ser el goleador y mejor jugador del certamen mundialista. Aunque esa suerte se definirá, en principio, mañana, cuando Inglaterra choque ante Argentina por las semifinales.

En diálogo con ITV Sport, el delantero Harry Kane habló en la previa del especial duelo entre ingleses y argentinos. Para los Leones, una nueva oportunidad para sumar la segunda estrella.

El delantero del Bayer, 4° en la tabla de goleadores con 6 tantos, hizo especial hincapié en tener del otro lado a Lionel Messi, el peligro constante que representa, lo motivante que resulta para sus compañeros y lo difícil que ello será para los planes de su equipo.

Let's keep believing. Onto the semis. 🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/MSwCZDdUnI — Harry Kane (@HKane) July 12, 2026

“Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y que nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única», comenzó diciendo.

“Sabemos lo buen jugador que es y lo que ha hecho en el fútbol. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser«, recalcó.

El jugador de 32 años, alguna vez compañero del «Cuti» Romero en Tottenham, centró su análisis previo de partido en el astro argentino y cómo condicionará el desarrollo del mismo.

NUNCA LO PODÉS DEJAR SOLO EN EL ÁREA: Inglaterra movió la pelota de un lado a otro hasta conectar con Harry Kane, quien empató la historia entre Inglaterra y RD Congo.



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“Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”, aseguró.

Kane, además, habló de las expectativas que tiene para esta última etapa del torneo, confiando en el poderío del equipo que viene de eliminar a Noruega en la instancia previa.

«Creo que sé lo que podemos lograr como equipo, y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos al entrar. Y con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado», cerró.