Hay fecha para las elecciones: Independiente irá a las urnas el 2 de octubre

Un poco de luz para la profunda crisis deportiva e institucional que vive Independiente.

La Junta Electoral, el oficialismo encabezado por el presidente Hugo Moyano y los apoderados de las dos listas opositoras, Fabián Doman y Claudio Rudecindo, mantuvieron una reunión en la sede de Avenida Mitre, donde definieron la fecha definitiva de los comicios.



Finalmente será el 2 de octubre, una fecha bastante lejana a la que a priori aspiraba Rudecindo que era el 7 de agosto, mientras la lista de Doman prefería el 28 del mismo mes.



“La suposición nuestra es que este atraso tiene que ver con el cierre de un balance que vamos a ver con muchas lupas. Es lo que vamos a heredar. Gracias a Dios y a los socios y a las socias hay elecciones en Independiente. A los hinchas les digo que vengan a votar, que lo hagan masivamente”, indicó Doman, candidato a presidente por Unidad Independiente.



Por otro lado, respecto de la vuelta de Julio Falcioni, el candidato manifestó: “No voy a opinar por sí o por no sobre su llegada hasta que no sea oficial. Si fuera por trascendidos, hoy Rodrigo Aliendro estaría jugando en Independiente, y tendríamos un sponsor de 15 millones”. Y añadió: “Me gustaría que me consulten sobre el futuro DT, pero ya se que no va a pasar”.



Siete meses después de haber sido echado por la misma dirigencia, Falcioni será el entrenador del equipo a partir del próximo martes, una vez ya finalizado el compromiso del lunes ante Colón.



El cónclave comenzó pasadas las 19, cuando ingresaron cuatro miembros de la Junta y los representantes y apoderados de cada una de las agrupaciones que forman parte de las tres listas para las elecciones

El oficialismo propuso en la reunión que los comicios sean el 25 de septiembre, con modificaciones abiertas de la lista. Por su parte, la oposición pretendía el 28 de agosto, sin cambios.



Pero la gente de Moyano logró imponer su voluntad: los comicios serán el 2 de octubre, dentro de casi dos meses. Ese fin de semana, el Rojo se medirá con Arsenal, en condición de visitante



El cónclave se desarrolló con un fuerte operativo policial en la sede de Mitre 470 en Avellaneda, luego de los serios incidentes que se produjeron el pasado viernes durante la Asamblea donde se aprobó el presupuesto.