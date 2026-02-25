Deportivo Rincón presentó a Alfredo Tizza, que será el nuevo DT del equipo en Lifune

En el marco de la preparación para una nueva temporada en la Liga de Fútbol del Neuquén, el club Deportivo Rincón presentó oficialmente a Alfredo Tizza como nuevo director técnico del plantel que competirá en el certamen local.

El entrenador asumirá la conducción del equipo con el desafío de consolidar un plantel competitivo, apostando al trabajo, la disciplina y una identidad de juego clara de cara al inicio del campeonato.

Tizza, de reciente paso por La Amistad, asumirá en el León neuquino.

Durante la presentación, el presidente del club, Aníbal Villalba, destacó la importancia de la incorporación y señaló: “Sabemos que es un profesional con experiencia en el fútbol regional y hoy tenemos la oportunidad de contar con él en esta nueva temporada”.

De esta manera, Deportivo Rincón comienza a trazar su camino en la Liga Lifune con renovadas expectativas, confiando en la experiencia y el liderazgo de su nuevo cuerpo técnico.

El Pulpo Lencina regresa al banco de La Amistad

Por otra parte, La Amistad se confirmó que vuelve a la conducción técnica del equipo Jorge El Pulpo Lencina. El entrenador regresa a la entidad rionegrina en la que supo estar al frente del plantel hasta el inicio de la temporada 2025.

Luego de dos años en el cargo, Jorge Lencina regresa a La Amistad, donde es una cara conocida en la institución con la que supo arribar a las instancias finales de la zona Patagonia del Regional Amateur.

Tras un paso por Alianza de Cutral Co en la reciente temporada del Regional Amateur, el Pulpo estará nuevamente en el banco del conjunto amigo para dirigir en primer término la Liga Confluencia, en el comienzo de la temporada 2026.