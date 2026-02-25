Champions League: Real Madrid ya está en octavos y Juventus-Galatasaray se define en el alargue

Atalanta y Borussia Dortmund fueron los encargados de levantar el telón. El conjunto alemán llegó a Bérgamo con la misión de sostener el 2-0 conseguido en la ida, pero los locales tenían otros planes: se fueron al descanso 2-0, con goles de Davide Zappacosta y Gianluca Scamacca, y a los 12 minutos del complemento ampliaron la ventaja con un tanto de Mario Pašalić, que puso el 3-0 y parecía sentenciar la serie.

Sin embargo, el Borussia Dortmund reaccionó y descontó a los 30 minutos, con un verdadero golazo de Karim Adeyemi, para igualar el global 3-3. Cuando el partido parecía encaminado al alargue, el arquero visitante Gregor Kobel cometió un grave error en la salida y Ramy Bensebaini cometió una falta dentro del área, que el árbitro sancionó como penal mediante una revisión en el VAR. Lazar Samardžić se hizo cargo del penal, no falló y selló el 4-1 (global 4-3) que le dio la clasificación a Atalanta.

Más tarde, en un cruce cargado de morbo, Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Santiago Bernabéu y avanzó a los octavos de final con un global de 3-1. La visita se puso en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo con gol de Rafa Silva, pero apenas dos minutos después igualó Aurélien Tchouaméni. Cuando el partido se encaminaba al empate, Vinícius Júnior apareció a los 35 minutos del segundo tiempo para marcar el 2-1 y sellar la clasificación del Merengue.

El brasileño ya había sido protagonista en la ida, donde convirtió un golazo que, tras un festejo polémico, derivó en una denuncia por presunto comportamiento racista de Gianluca Prestianni. El jugador argentino fue sancionado de manera provisional por la UEFA y no pudo disputar la revancha, pese a que no se encontraron pruebas que lo comprometieran. Por otro lado, Franco Mastantuono ingresó sobre el final y volvió a sumar minutos.

Por último, en el duelo francés entre Paris Saint-Germain y Monaco, el partido terminó 2-2, aunque el conjunto parisino avanzó a los octavos de final gracias al 5-4 en el global.

La visita se fue al descanso con ventaja de 1-0, con tanto de Maghnes Akliouche, y el PSG lo dio vuelta en el complemento con goles de Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia. El equipo del Principado reaccionó sobre el final y alcanzó el empate en tiempo adicional, con un tanto de Jordan Teze que le puso suspenso al cierre de la serie pero no alcanzó para inclinar la balanza a su favor.

La pelota sigue rodando en Turín

En Turín, Juventus reaccionó a tiempo y estiró la serie ante Galatasaray. Con un gol de Weston McKennie, la Vecchia Signora se impuso 3-0 y llevó la eliminatoria al alargue, pese a jugar con diez hombres desde el segundo tiempo por la expulsión de Lloyd Kelly. El global quedó 5-5, tras el 5-2 a favor del conjunto turco en la ida.

Manuel Locatelli abrió el marcador desde el punto penal a los 37 minutos. Ya en el complemento y con un jugador menos, Federico Gatti anotó el 2-0 a los 25, y el estadounidense McKennie marcó el 3-0 a los 37. Ahora, todo se está decidiendo en el alargue.