La era post Gallardo: así se cocina la llegada de Chacho Coudet a River

Eduardo Coudet está muy cerca de ser el director técnico de River y por estas horas se ajustan los últimos detalles para el DT viaje desde España lo antes posible. La dirigencia del club Millonario pretende que la próxima semana se ponga al frente del equipo y en el medio asoman otras noticias: Chacho tiene confirmado su cuerpo técnico y además quiere los dos refuerzos que se pueden sumar hasta el 10 de marzo. Uno, sería delantero de área, aunque todavía no trascendieron nombres.

El Millo recibirá este jueves a Banfield, por la séptima fecha del torneo Apertura y el partido marcará la despedida de Marcelo Gallardo. La próxima función será el lunes ante Independiente Rivadavia de Mendoza y ahí dirigirá Marcelo Escudero. Las negociaciones con Coudet están tan avanzadas que los dirigentes pretenden que el DT diga presente en el juego ante la Lepra, en el Monumental.

El único obstáculo que separa a Coudet del banco de suplentes de River es su contrato vigente en España, que se extiende hasta mediados de este año. Aunque el vínculo con el Alavés no posee una cláusula de rescisión, en el entorno del DT confían en que la salida se dará de forma amistosa en las próximas horas para permitir su regreso inmediato al país.

Cuerpo técnico y refuerzos

Coudet, de 51 años, tiene un núcleo duro de trabajo que lo acompaña desde sus inicios en Rosario Central, y que actualmente están a su lado en el club español. El ayudante de campo principal es Patricio Graff y el otro, Carlos Miguel Fernández. Graff se sumó al CT en 2024, cuando el Chacho asumió en Alavés, para reemplazar a Ariel Broggi, quien en 2023 se lanzó como DT por su cuenta y actualmente dirige a Gimnasia de Mendoza.

Los preparadores físicos son Octavio Manera y Guido Cretari y habrá que ver lo que ocurre con Marcelo Barovero, empleado del club. En la actualidad, Coudet trabaja con Javier Barbero, que también está en el plantel estable del Alavés. En River creen que Trapito seguirá en el cargo.

Si de refuerzos se trata, el Millonario tiene la posibilidad de sumar dos nuevos nombres. Uno por la lesión de Juan Carlos Portillo y el otro por la transferencia al exterior de Matías Galarza Fonda. Coudet ya les dijo a los dirigentes que quiere usar los dos cupos: un 9 y otra posición que no fue revelada.

¿Cómo le fue a Coudet contra River?

En su etapa como DT de Central, Coudet tuvo dos cara a cara con River. En la Copa Argentina de 2015 eliminó a un envalentonado equipo de Marcelo Gallardo por 2-0. Luego perdería ante Boca una final repleta de polémicas con Diego Ceballos como protagonista. Al año siguiente llegó la revancha para el Muñeco, que se impuso 4-3 en el choque decisivo, con un gol agónico del uruguayo Iván Alonso.

Con Racing fue un golpe tras otro. A la recordada eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2018 con un gran Franco Armani se le suma un doloroso 1-6 en el Cilindro en la Superliga 2019.

Con Inter de Brasil, Coudet eliminó a River en los octavos de final de la Copa. La ida fue 2-1 para el Millonario con doblete de Pablo Solari y la vuelta tuvo resultado idéntico, pero para los de Porto Alegre. En la eterna definición por penales, el local se impuso 9-8 y el conjunto de Martín Demichelis quedó afuera.