Sorteo de los octavos de final de la Champions League: cuándo es y cuáles son los posibles cruces
Tras la jornada del miércoles, ya se conocen los 16 clasificados a los octavos de final. Este viernes se sortean los cruces.
Este miércoles se bajó el telón de la instancia de repechaje de la Champions League y quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final.
A los ocho clasificados directamente por haber integrado el top 8 de la fase de liga —Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City— se sumaron los ocho equipos que superaron los Playoffs: Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Newcastle United, Bayer Leverkusen, Atalanta, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Galatasaray.
El sorteo de los cruces se realizará este viernes 27 de febrero, desde las 8 (hora argentina), y podrá verse en vivo a través de UEFA.com.
Cómo funciona el sorteo y los posibles cruces de octavos
Los ocho equipos que avanzaron desde los Playoffs serán emparejados con los ocho clasificados directos a octavos. Según la posición final en la fase de liga, cada uno de los equipos del top 8 tiene dos posibles rivales predeterminados. Además, no hay restricciones geográficas: pueden enfrentarse clubes del mismo país.
Arsenal (1°) o Bayern Múnich (2°) vs. Atalanta o Bayer Leverkusen
Liverpool (3°) o Tottenham (4°) vs. Galatasaray o Atlético de Madrid
Barcelona (5°) o Chelsea (6°) vs. Newcastle United o Paris Saint-Germain
Sporting (7°) o Manchester City (8°) vs. Real Madrid o Bodø/Glimt
