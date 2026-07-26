Hinchada de lujo: Lionel Messi fue a ver Leones, el club de su familia en Rosario

Aún encapuchado y de incógnito, el astro se robó todas las miradas de los presentes en el predio del equipo que dirige su familia en Rosario.

Luego de la reciente participación en la Copa del Mundo 2026, el astro Lionel Messi reapareció públicamente disfrutando de valioso tiempo junto a la familia en su Rosario natal.

El capitán de la Selección Argentina llegó al país días atrás, tras la derrota ante España por 1 a 0 en la final de mundo hace una semana, aunque en un vuelo privado y en solitario con los suyos; unas mini vacaciones antes de regresar a Inter Miami.

Uno de los planes de «relax» del rosarino mientras permanece en el país fue asistir en las últimas horas a presenciar el partido del club del ascenso, Leones, ante Central Córdoba. El club que maneja y administra la familia Messi.

¡¡TODO ES CARIÑO PARA EL GOAT!! Leo Messi, rodeado de amor tras ver a Leones de Rosario vs. Central Córdoba por la Primera C del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/ikMZOo6943 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

Encapuchado y queriendo pasar de incógnito, cosa que en definitiva resultó imposible, el argentino, que aún no refirió a su futuro con la camiseta del seleccionado, siguió el partido y disfrutó de una tarde en el lugar donde pasó la mayor parte de su vida profesional: una cancha de fútbol.

Mate en mano y acompañado por su hijo Mateo, el astro firmó autógrafos y se sacó algunas fotografías con algunos de los fanáticos presentes, en lo que fue su primera aparición tras la dolorosa caída de hace siete días en Nueva Jersey.

En cuanto a sus próximos planes deportivos, “No hay una fecha de regreso”, había asegurado sobre Messi el entrenador del club estadounidense, Guillermo Hoyos, en declaraciones recientes.