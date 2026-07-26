Parque Industrial Capital: por qué eligieron ese lugar para el mayor desarrollo industrial de Neuquén

La Ruta 67 es el corredor que une la ciudad de Neuquén con Vaca Muerta.

La ubicación del Parque Industrial Capital no fue una decisión casual. Detrás del proyecto hubo años de planificación urbana y una estrategia orientada a acompañar el crecimiento que impulsa Vaca Muerta, ordenando el desarrollo de la ciudad y preparando el territorio para recibir nuevas inversiones.

Con acceso directo a la Ruta Provincial 67, la Ruta Nacional 22, el aeropuerto y los principales corredores logísticos de la región, el predio fue pensado para transformarse en uno de los principales polos industriales de la Patagonia.

Una decisión planificada

Además de lotes industriales, el proyecto contempla áreas comerciales, oficinas y espacios de servicios para acompañar la actividad de las empresas.

La ubicación del Parque Industrial Capital no respondió únicamente a la disponibilidad de tierras. Detrás de esa decisión hubo varios años de planificación urbana y una estrategia pensada para ordenar el crecimiento de la ciudad.

El primer paso fue ampliar el ejido municipal. Aunque las tierras donde hoy se desarrolla el parque pertenecían al municipio desde hacía décadas, estaban fuera de los límites administrativos de la ciudad, lo que impedía planificar su desarrollo.

«Lo primero que hicimos fue gestionar la ampliación del ejido porque, si bien el municipio era dueño de esas tierras desde hacía muchos años, estaban fuera del ejido. No podíamos regular lo que pasaba ahí. Cuando definimos que ese era el sector de expansión y crecimiento de la ciudad, entendimos que primero teníamos que tener el control sobre ese territorio», explicó Alejandro Nicola, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la municipalidad de Neuquén.

La ampliación quedó establecida mediante la ley sancionada en diciembre de 2022 y dio origen a tres proyectos estructurales: el Parque Industrial Capital, el parque solar y el nuevo centro ambiental.

Pensado para la logística de Vaca Muerta

Las obras avanzan sobre el predio donde se desarrollará el Parque Industrial Capital.

El predio elegido se ubica sobre la Ruta Provincial 67, uno de los principales corredores que conectan la ciudad de Neuquén con Vaca Muerta.

Desde allí también existe acceso directo a las rutas provinciales 7 y 51, a la Ruta Nacional 22, al Aeropuerto Internacional Presidente Perón y al sistema vial metropolitano, condiciones que permiten reducir tiempos logísticos y mejorar la competitividad de las empresas.

«Lo elegimos estratégicamente porque está sobre la Ruta 67, que es la ruta de Vaca Muerta«, sostuvo el intendente Mariano Gaido. «Esa vía está siendo ampliada y tendrá una logística muy importante para la circulación hacia los yacimientos y hacia la ciudad de Neuquén».

Ordenar el crecimiento de la ciudad

La decisión de reservar este sector para el desarrollo industrial también busca ordenar la expansión urbana y evitar que las actividades productivas continúen mezclándose con áreas residenciales.

En paralelo, el parque permitirá relocalizar empresas que hoy funcionan dentro del tejido urbano y generar espacio para nuevas inversiones vinculadas al crecimiento energético de la región.

«Tenemos empresas que hoy están dentro de la ciudad y queremos que se radiquen en un parque industrial para generar el ordenamiento que Neuquén necesita», indicó el intendente Mariano Gaido.

Un proyecto pensado para las próximas décadas

Con 1.200 hectáreas y capacidad para alrededor de 1.000 empresas, el Parque Industrial Capital fue concebido como una pieza central del crecimiento futuro de Neuquén. El proyecto contempla sectores industriales, comerciales y de servicios, además de espacios destinados a acompañar el funcionamiento cotidiano del complejo.

La ubicación elegida resume la estrategia urbana de la ciudad: aprovechar un sector con excelente conectividad, incorporarlo al ejido municipal y planificar desde allí la próxima etapa de expansión económica y territorial de Neuquén.

La expectativa del municipio es que este nuevo polo concentre empresas vinculadas a la energía, la logística, la tecnología y los servicios, fortaleciendo la competitividad de la ciudad y acompañando el desarrollo de Vaca Muerta durante las próximas décadas.