La cocina de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni por dentro: estilo industrial, cristalería de élite y canilla para el mate al instante

Tras tres años de obra, Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni terminaron la construcción de su mansión en Canning, provincia de Buenos Aires. Una de las parejas más queridas de la Scaloneta apostó por un diseño ultramoderno y de estilo industrial, donde el confort y la tecnología se fusionan al detalle. En ese esquema, la cocina se transformó en el verdadero corazón del hogar y en el escenario central de su alimentación saludable.

A través de un video grabado por su cocinera privada en Instagram, se revelaron los secretos mejor guardados de este ambiente pensado para la vida cotidiana de un deportista de alta competencia.

Muebles oscuros, luces LED y cristalería de élite: así es la cocina de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni

El espacio se caracteriza por su amplitud y por una distribución funcional que elimina cualquier tipo de desorden visual frente a la cámara:

Alacenas de estilo industrial: muebles empotrados con puertas de vidrio en tonos oscuros que cubren todo el sector aéreo.

muebles empotrados con puertas de vidrio en tonos oscuros que cubren todo el sector aéreo. Iluminación cálida: tiras de lámparas LED internas que resaltan una cuidada colección de vasos y copas de cristal de diferentes tamaños (para vino y champagne).

tiras de lámparas LED internas que resaltan una cuidada colección de vasos y de diferentes tamaños (para vino y champagne). Equipamiento de alta gama: electrodomésticos en color negro integrado, destacándose un horno empotrado de última generación con ladrillos refractarios para preparaciones caseras.

Mesada de mármol y tecnología para el mate

El centro del ambiente combina materiales nobles con soluciones tecnológicas de vanguardia orientadas al ritmo diario de la pareja: