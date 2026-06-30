Hinchas argentinos fueron detenidos por intentar filtrarse al partido contra Jordania y recibirán una dura sanción

Cuatro hinchas fueron detenidos en Dallas tras intentar ingresar sin tickets al partido de la selección contra Jordania. Como consecuencia, los cuatro recibieron duras sanciones tanto en Estados Unidos como Argentina. Ahora la atención se traslada a Miami donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final y se espera un estadio colmado de almas celestes. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, advirtió: “Viajaron 50 mil personas sin entradas”.

Los cuatro argentinos fueron detectados cuando intentaban superar los controles de seguridad del AT&T Stadium sin entradas válidas. Además del proceso judicial que enfrentan en territorio norteamericano, el Ministerio de Seguridad de la Nación les aplicó el derecho de admisión por dos años, por lo que quedaron incorporados al programa Tribuna Segura.

Detención de hinchas argentinos en Dallas y las sanciones que enfrentan en Estados Unidos

El fraudulento ingreso de los hinchas fue advertido por las cámaras de seguridad instaladas en el estadio. Las imágenes fueron analizadas desde el Centro Internacional de Cooperación Policial, ubicado en Leesburg, Virginia, donde trabajaron en conjunto autoridades estadounidenses y representantes argentinos.

Según publicó Infobae, participaron efectivos de la Policía de Dallas, agentes federales de Estados Unidos y los enviados argentinos Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, y el comisario mayor Alejandro Eboli, responsable del área de Eventos Deportivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El primero de los detenidos fue Leandro Ayala, quien ingresó al perímetro del estadio trece horas antes del partido. Las cámaras registraron su recorrido y fue interceptado por personal policial antes de acceder al interior del predio.

Más tarde fueron demorados Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen, quienes utilizaron una abertura en uno de los accesos perimetrales para intentar ingresar. Ambos quedaron acusados del delito denominado Criminal Trespass, una figura prevista en la legislación de Texas que puede contemplar multas y penas de prisión.

El cuarto involucrado fue Federico Llach, quien intentó ingresar aprovechando el acceso habilitado para otro espectador con entrada válida. La maniobra fue detectada por el personal de seguridad, que lo demoró de inmediato. Posteriormente recuperó la libertad, aunque también quedó alcanzado por restricciones migratorias y por el derecho de admisión dispuesto en Argentina.

Las autoridades estadounidenses evalúan además la posibilidad de iniciar procesos de deportación contra los cuatro argentinos. De acuerdo con la información difundida, también se analiza la cancelación de sus visas para impedir futuros ingresos al país.

Refuerzan los controles para el partido de la Selección Argentina en Miami

El próximo viernes la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. Desde la organización esperan una convocatoria aún mayor de hinchas argentinos y anticipan controles reforzados para evitar nuevos intentos de ingreso sin entradas.

Tapia confirmó que la AFA mantiene gestiones con la FIFA para ampliar la disponibilidad de localidades. «Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber. Consultamos por el remanente para que la gente pueda comprar y acceder», sostuvo el presidente de la entidad.