Otro logro para Agostina Hein en el Mundial Juvenil de natación: ganó la medalla de plata en los 800 metros

Ratificando su gran presente, Agostina Hein volvió a brillar en la escena internacional. La joven bonaerense logró la medalla de plata en los 800 metros estilo libre del Mundial Junior de Natación, que se desarrolla en Rumania.

En la final de la prueba del miércoles, Hein volvió a romper su mejor marca personal y peleó de igual a igual con las mejores nadadoras de su categoría, quedando en la segunda posición con un tiempo de 8:26.19 minutos a poco mas de tres segundos de la china Peiqui Yang, con un registro de 8:22.29 minutos.

Se trata de su segunda medalla en esta competencia ya que venía de ganar el oro en los 400 metros combinados.

#Natación ¡Nueva medalla para Agostina Hein en el Mundial juvenil de Otopeni🇷🇴! Ahora consiguió la plata🥈 en 800m libre, con un tiempo de 8:26.19 pic.twitter.com/ApbSFg5uMI — Argentina Amateur Deporte (@aadeporte) August 20, 2025

El gran presente de Agostina Hein

La joven de 17 años ya había sido figura en los últimos Juegos Panamericanos Junior en Asunción: venía de ganar ocho medallas (tres oros, cuatro platas y un bronce). Esta actuación evidenció un potencial incalculable. Apenas terminó esa competencia, viajó junto a sus compañeras de la Selección para afrontar el desafío mundialista en Europa.

