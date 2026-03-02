Huevo Acuña: apuntado por la salida de Gallardo, pero titular en el River de Escudero

El lateral zapalino estuvo en el centro de la escena por la salida del Muñeco, pero hoy estará entre los once. (Clarín Fotografía)

La salida de Marcelo Gallardo de River, tras una seguidilla de malos resultados y una interna caliente que generó cortocircuitos en el vestuario, dejó al plantel golpeado. En el medio de la historia y ante la inminente llegada de Eduardo Coudet, el Millonario debe jugar su partido de la fecha 8 ante Independiente Rivadavia (este lunes a las 21:30) y, de cara a ese juego, Marcos Acuña es fija para estar entre los titulares.

El Huevo salió a los 15 minutos del segundo tiempo de la derrota ante Argentinos y no volvió a sumar minutos. A ese vestuario caliente en La Paternal lo siguó una extensa fiebre (se perdió el partido con Vélez y con Ciudad de Bolívar) y su presencia en el banco de suplentes en el triunfo ante Banfield. El propio futbolista, consciente de que había quedado en el eje de la tormenta, realizó un descargo en sus redes sociales al respecto.

Ahora, con la salida de Gallardo y el interinato de Marcelo Escudero, Acuña volvería a ser titular. Fue el jugador más regular de 2025 y comenzó este año con una lesión, pero la llegada de Matías Viña no dio frutos y Facundo González, el juvenil al que acudió el Muñeco en su despedida, no tuvo una buena presentación y además, es marcador central.

Huevo a la cancha….en Mendoza

Por eso, el ingreso del campeón del mundo suena lógico y además, hay otro factor: el Millo jugará en Mendoza y no en el Monumental. Una presencia del lateral tal vez hubiera provocado resistencia de un público que bancó y todavía banca a Gallardo.

Con el Mundial cada vez más cerca y la necesidad de sumar minutos para recuperar su mejor forma, el Huevo tiene la intención de hacer borrón y cuenta nueva y esta noche, ante Independiente Rivadavia, espera poder empezar a buscar su mejor forma física y futbolística, algo que en la temporada pasada le tomó algunos partidos.

Todos juntos a Mendoza

La intención en el club de Núñez es que con la llegada de Chacho Coduet se renueven las energías y el equipo pueda reencontrarse con la armonía que perdió en estos meses. Por eso, a Mendoza viajaron absolutamente todos los integrantes del plantel, incluidos los futbolistas lesionados, y tras el duelo ante la Lepra mendocina quedarán a la espera del inicio oficial de la nueva era, con el efímero interinato de Escudero y la llegada del todavía DT de Alavés, quien hoy se despedirá del plantel.