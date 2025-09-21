Ignacio Reyes listo para el Mundial de Trail Running en España: qué otros regionales lo corren

Del 25 al 28 de septiembre, la pequeña población de Canfranc en España recibirá al Mundial de Trail Running que tendrá la participación de varios atletas regionales.

La prueba tendrá cuatro categorías: Kilómetro Vertical, Classic (12 kilómetros), Short Trail (45K) y Long Trail (80K). Uno de los zonales que dirá presente es Ignacio Reyes. El allense de 23 años es uno de los más jóvenes de la competencia y tendrá su primer gran desafío a este nivel.

Reyes hizo la última parte de la preparación en Andorra. «Elegimos este lugar para hacer un poco de aclimatación a la altura«, señaló en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

También recorrió los caminos que tendrá en la carrera en Canfranc, en la cadena montañosa de los Pirineos. «El circuito va a ser durísimo. Yo corro la modalidad short, que son 45 kilómetros con 3.400 metros de desnivel. Son subidas muy largas, el ganador va andar sobre las cinco horas. El Patagonia Run o el K42 suelen tener unos 2000m de desnivel«, anticipó.

«El circuito es más técnico, más rocoso. Es clave saber controlarte durante el primer tramo, tenés que saber que aunque vayas cómodo todavía falta mucho. Al principio hay una subida de una hora y cuarto. El final es con una bajada de 7 kilómetros que es lo peor, te queman las piernas y hay muchas piedras, tenés que ir muy concentrado», agregó sobre los retos que tendrá la exigente prueba.

A la hora de financiar un viaje así, la mayoría se paga a pulmón. El apoyo estatal es escaso, la organización cubre una parte y lo demás se cubre con sponsors y ahorros.

«De Nación no tuve aporte. Tuve del municipio y la provincia. El resto lo solventé yo con ayuda de mi familia. Solo te cubren los cinco días de hotel y la comida durante la competencia», reveló Ignacio.

Después de destacadas actuaciones en carreras de la región y el país, Reyes cumplirá un sueño en el Mundial donde buscará volver a demostrar su talento.

Todos los atletas regionales en el Mundial de Trail Running

Javier Carriqueo – San Martín de los Andes (Km Vertical y 12K)

Verónica Galván – Caviahue (Km Vertical)

Camila Quintulén – Neuquén (Classic 12K)

Ignacio Reyes – Allen (Short 45K)

Javier Mariqueo – Bariloche (Short 45K)

Roxana Flores – Zapala (Short 45K)

Emilia Giustiniani – Bariloche (Short 45K)

Patricio González – Bariloche (Long 80K)

Marco Vidoz – Bariloche (Long 80K)

