Zárate presentó batalla, pero no pudo con Niyomtrong en Bangkok, por el minimosca CMB

Junior Zárate tuvo un rendimiento aceptable en Bangkok, pero no alcanzó. El argentino cayó por amplia decisión unánime ante Thammanoon Niyomtrong, conocido como Knockout CP Freshmart, con tarjetas de 116-112 (2) y 117-113, y el tailandés se consagró campeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para el formoseño, que recibió el aviso apenas seis días antes y viajó de urgencia a Tailandia, la noche significó una actuación valiosa pese al resultado. Zárate (26-5, 9 KO) había llegado a esta chance luego de la baja del venezolano Carlos Cañizales, campeón vigente, quien no pudo viajar por las restricciones aéreas en su país. El 28 de noviembre, el CMB lo declaró “campeón en receso” y habilitó que el argentino enfrentara a Niyomtrong por el cinturón vacante durante la Convención Anual del organismo en Bangkok.

Fue su segunda experiencia internacional

Radicado en Florencio Varela, el boxeador argentino venía de dos triunfos consecutivos por decisión unánime y afrontaba su segunda experiencia internacional, tras la caída por decisión dividida en 2024 ante el sudafricano Mpumelelo Tshabalala en disputa del título minimosca de la IBO.

Del otro lado, Niyomtrong, a sus 36 años, ahora suma 29 victorias (11 KO) y solo una derrota, tras haber sido campeón de la AMB durante ocho temporadas, un reinado que terminó cuando perdió por KO frente a Oscar Collazo. En esta oportunidad, recuperó protagonismo global al coronarse ante su gente.