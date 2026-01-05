Independiente cerró a Ignacio Malcorra como refuerzo tras su salida de Rosario Central

Ignacio Malcorra fue una de las máximas figuras de Rosario Central en los últimos años, con un gran 2025, temporada en la que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció —con polémica— al Canalla como campeón de la Liga.

Sin embargo, no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Central, sumado a su mala relación con el nuevo entrenador, Jorge Almirón, y se marchó en condición de libre. Independiente se movió rápido y lo cerró como refuerzo.

El jugador, de 38 años, fue un pedido expreso del director técnico, Gustavo Quinteros. Firmará contrato por un año, con opción de extenderlo por uno más.

De esta manera, en las próximas horas viajará a Uruguay para sumarse a la pretemporada del Rojo, donde, además de la preparación física, disputará tres amistosos.

El primero será ante Alianza Lima, el sábado 10 de enero; el segundo encuentro está programado para el martes 13, frente a Everton de Chile; y el último será el viernes 16, cuando Independiente cierre su participación en Uruguay ante Montevideo Wanderers. Todos los partidos se disputarán en el Parque Viera, en Montevideo.

El primer partido oficial de Independiente en la temporada será ante el último campeón: recibirá a Estudiantes de La Plata en el Estadio Libertadores de América, el viernes 23 de enero.

El último partido que jugó Malcorra en 2025 fue justamente ante Independiente: se fue expulsado al terminar el partido, luego de un cruce con Fernández Cedrés, con quien compartirá plantel. Por esa roja, el volante no pudo jugar los octavos de final del Torneo Clausura, en los que el Canalla cayó ante Estudiantes.