Independiente, muy cerca de vender a Felipe Loyola al fútbol italiano

Este martes, desde las 21, Independiente enfrentará a Everton de Chile por la Serie Río de La Plata en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, en Montevideo. Para ese encuentro, Gustavo Quinteros contará con una baja de peso: Felipe “Pipe” Loyola está muy cerca de ser vendido al Pisa de Italia y no será convocado.

El conjunto italiano, que actualmente marcha último en la Serie A y en zona de descenso (20°), envió una oferta formal de 7 millones de euros por el 70% del pase del mediocampista chileno, además de una opción de compra de 4,5 millones por el 30% restante.

Cabe destacar que Independiente posee solo el 50% de la ficha del jugador, mientras que el otro 50% pertenece a Huachipato, club de su país natal.

Loyola llegó al Rojo a mediados de 2024 y rápidamente se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo. Su mejor versión se vio durante el primer semestre de 2025, bajo la conducción de Julio Vaccari.

En total, durante el último año disputó 42 partidos, en los que convirtió nueve goles y entregó cinco asistencias. Su destacado rendimiento le permitió sumar varias convocatorias a la Selección de Chile, aunque ya había debutado en la Roja antes de su arribo a Independiente.