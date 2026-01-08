Independiente quiere a Lucas Blondel: ¿Se va de Boca?

Esta mañana llegó una sorpresiva oferta a Boca. Es que Independiente inició conversaciones con el Xeneize para fichar a Lucas Blondel. El lateral es del gusto de Gustavo Quinteros para reforzar el puesto.

Desde el club de La Ribera señalaron que hasta el momento no hubo ningún contacto desde Avellaneda. La situación del futbolista de 29 años es particular. Hace unos días no sería tenido en cuenta por Úbeda para 2026, pero luego de la salida de Luis Advíncula se le abrió una oportunidad impensada al jugador.

Por eso, se cree que será muy difícil de concretarse un préstamo, ya que si Blondel sale, el Xeneize deberá ir a buscar un jugador en este puesto. La negociación podría llegar a buen puerto si hay una obligación de compra o si el Rojo compra el pase. La idea del futbolista es sumar minutos en este primer semestre de 2026, ante la posibilidad de disputar el próximo Mundial con la camiseta de Suiza.

La fuerte decisión de Atlético Nacional con Hinestroza

Insólitamente, Boca todavía no ha sumado refuerzos en este mercado de pases. El xeneize protagoniza quizás la novela más larga de este verano 2026. Hace ya semanas, el club de la Ribera negocia con Atlético Nacional y Marino Hinestroza, para que el extremo de 23 años se ponga la camiseta azul y oro.

En el medio de la disputa entre el club colombiano y el jugador por un porcentaje del pase, la institución verdolaga tomó una drástica decisión: liberó al futbolista. Es decir, Hinestroza no deberá presentarse a la pretemporada hasta que resuelva su situación. Por el momento, no hay ningún avance en esta negociación y Boca sigue a la expectativa, ya que no tiene una alternativa si el pase se llega a caer.

Se confirmó el segundo amistoso de la pretemporada

Boca continúa realizando la pretemporada para un 2026 donde volverá a disputar la Copa Libertadores. El Xeneize jugará dos amistosos de preparación antes del inicio del Apertura. Primero, enfrentará a Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero a las 19 por la Copa Miguel Angel Russo.

Luego, se vería las caras contra Nacional. Inesperadamente, el grande uruguayo se bajó del amistoso y el equipo de Úbeda tuvo que buscar a un nuevo rival. Finalmente, el segundo partido será frente a Olimpia. El duelo contra el equipo paraguayo será el domingo 18 de enero, a partir de las 21, en el estadio Único de San Nicolás.