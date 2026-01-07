Nacho Malcorra se vistió de Rojo y es nuevo refuerzo de Independiente

El futbolista rionegrino Ignacio Malcorra se convirtió este miércoles en nuevo refuerzo de Independiente tras firmar su contrato por una temporada con opción a una más. Nacho llegó libre y con el pase en su poder tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia de Rosario Central y no dudó cuando apareció el Rojo para tomar una decisión sobre su futuro.

La llegada de Malcorra a Independiente tras su salida de Central

«¡Ignacio Malcorra es nuevo jugador de Independiente! El volante ofensivo, de último paso por Rosario Central, llegó libre al Rey de Copas con un contrato por un año ¡Bienvenido, Nacho!«, anunció el Rojo en sus redes sociales, dándole la bienvenida al futbolista rionegrino.

El zurdo de 38 años se incorporará a la brevedad al plantel que conduce Gustavo Quinteros y viajará a la pretemporada que se realizará en Uruguay.

El volante creativo, bicampeón y muy querido por los goles en los clásicos ante Newell’s, rechazó la renovación y se marchó del club tras tres años y medio.

«Queridos Canallas: hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera dentro del Gigante de Arroyito como nos conocimos. La hinchada más loca y hermosa del país… Entrar al Gigante cada finde semana y verlo explotado te hacia jugar con la piel de gallina. No tiene precio», comunicó el ex Unión en sus historias de Instagram.

En su publicación de Instagram, Ángel Di María contestó: «Te vamos a extrañar mucho amigo. Gracias por todo lo que hiciste por Central. Quedaste en la historia grande de este club. Lo mejor en lo que venga. Te quiero. El 10, nuestro».

💛💙 ¡Muchas gracias Nacho, muchas gracias bicampeón!



Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos… pic.twitter.com/pzXwyreEjB — Rosario Central (@RosarioCentral) January 5, 2026

«Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva», posteó el conjunto auriazul en sus redes oficiales.