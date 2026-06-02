Independiente sueña con repatriar a Esequiel Barco: ¿se mete River en la negociación?

Esequiel Barco fue una de las figuras de Spartak de Moscú en la obtención de la Copa de Rusia.

Independiente comenzó a moverse en el mercado de pases con un objetivo tan ambicioso como esperado: el regreso de Esequiel Barco, actualmente futbolista del Spartak Moscú. El club de Avellaneda ya presentó una oferta formal para incorporarlo a préstamo y busca aprovechar el deseo del jugador de regresar al país.

El atacante de 27 años atraviesa un gran presente en Rusia. De hecho, fue una de las piezas clave en la obtención de la Copa de Rusia, donde tuvo destacadas actuaciones y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del plantel.

A pesar de ello, Barco quiere volver a la Argentina por cuestiones personales y su prioridad sería regresar a Independiente, club en el que se formó y donde conquistó la Copa Sudamericana 2017 con su recordado gol de penal a Flamengo en la final en el Maracaná.

La propuesta presentada por la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti contempla una cesión por 12 meses sin cargo y una opción de compra por el 50% de su pase. Sin embargo, Spartak Moscú rechazó rápidamente el ofrecimiento, aunque las conversaciones continúan abiertas. El jugador vence contrato allí a mediados de 2027 y extendería su vínculo antes de marcharse.

En medio de las negociaciones surge una pregunta inevitable: ¿puede aparecer River en escena? Por el momento, la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo no realizó gestiones para contratar al futbolista, aunque su paso por el Millonario y su intención de regresar al fútbol argentino lo convierten en un nombre que podría despertar interés.

Mientras disfruta de unos días de descanso en Buenos Aires, Barco sigue atento al avance de las tratativas. En Avellaneda saben que la operación será compleja desde lo económico, pero confían en que la voluntad del jugador y la presión que ejerza a los dirigentes del elenco ruso pueda transformarse en un factor determinante para concretar uno de los regresos más esperados por los hinchas.