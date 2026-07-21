El régimen del Parque Industrial Capital va al Deliberante de Neuquén: tasas 0 y estabilidad fiscal

El paquete de incentivos y beneficios tributarios que el municipio de Neuquén le brindará al nuevo Parque Industrial Capital deberá pasar por el Concejo Deliberante de la ciudad, según se informó oficialmente en el acto de lanzamiento que tuvo lugar ayer en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

El proyecto se desarrollará en la zona de la Ruta Provincial 67, a siete kilómetros de la intersección con la Autovía Norte. Tendrá una superficie 1.200 hectáreas y se espera que pueda recibir hasta 1.000 empresas, con la posibilidad incluso de que la demanda supere esa cifra.

La puesta en marcha del complejo será acompañada con la implementación de un programa fiscal especial, llamado Invierta Capital. Este régimen fue definido como «el mejor del país» por el coordinador de Gestión Económica municipal, Gastón Contardi, quien lo ponderó por sobre otros sistemas de incentivos, como el RIGI instrumentado por el Gobierno nacional.

Entre sus principales beneficios, se destaca la reducción al 0% de la licencia comercial para las empresas que empiecen a funcionar en el lugar a dos años de haber comprado una parcela y del 50% para aquellas que lo hagan después.

También se contemplan exenciones impositivas en la tasa de baldío, la licencia para edificar y los retributivos, con la premisa de garantizar «estabilidad fiscal» por 10 años.

«Queremos generar el polo productivo más competitivo del país», dijo Contardi, que también dio detalles del registro de inscripción para las empresas interesadas en ofertar por lotes en el parque industrial, con más de 800 parcelas disponibles.

Cómo podrían ser los plazos en el Concejo Deliberante

El funcionario anunció que estas iniciativas serán enviadas al Concejo Deliberante para que adquieran el grado de ordenanza. Ingresarán bajo la denominación de Invierta Capital, en referencia a la ley de Invierta Neuquén que aprobó la Legislatura a pedido del Gobierno provincial y otorga incentivos a las empresas locales.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO de fuentes legislativas, el programa todavía no ingresó al cuerpo, paso que se podría dar la semana que viene, cuando la actividad de los concejales se retome.

El Parque Industrial Capital contará con financiamiento estatal, tanto del municipio como de la provincia, para la realización de las obras de servicios. Su creación también fue respaldada por el Concejo Deliberante, con una ordenanza que había sido enviada como proyecto por parte del gobierno comunal.

De acuerdo a lo que informó este martes el intendente Mariano Gaido, ya se anotaron 156 empresas en el registro de compañías interesadas. El trámite se puede completar en el sitio web del municipio, escaneando un QR que da inicio al proceso de inscripción.