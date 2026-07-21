SUAF ANSES en agosto 2026: el calendario oficial de cobros por DNI y la nueva escala de montos

En el marco de la planificación financiera familiar para agosto 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo público el esquema de liquidaciones correspondiente al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Para agosto 2026, los trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios del fondo de desempleo de ANSES percibirán una actualización del 1,89% en las asignaciones familiares, en cumplimiento de la fórmula de movilidad mensual indexada por inflación (Decreto 274/2024).

Si bien INDEC informó un índice inflacionario del 1,9% para el período de referencia, el organismo previsional calcula los reajustes contemplando la cifra exacta con dos decimales, lo que define las nuevas escalas de cobro que impactarán directamente en los hogares del país.

Calendario de cobros del SUAF de ANSES en agosto 2026, por terminación de DNI

La acreditación de los fondos para los trabajadores comprendidos en el SUAF se desplegará de forma escalonada, en las cuentas sueldos y de la seguridad social, durante la segunda y tercera semana de agosto 2026.

ANSES organizó la distribución, utilizando como único parámetro ordenador el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

El cronograma oficializado por ANSES para el cobro de la asignaciones por hijo del SUAF es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto 2026.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto 2026.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto 2026.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto 2026.

(Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín)

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto 2026.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto 2026.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto 2026.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto 2026.

SUAF ANSES: los nuevos montos por rango de ingresos y el valor especial para trabajadores rurales

Con la entrada en vigencia del aumento del 1,89%, los montos netos que liquidará ANSES se ajustan de forma segmentada según el nivel de ingresos declarados por el grupo familiar. El sistema aplica un criterio progresivo, donde los hogares de menores remuneraciones perciben el beneficio más alto.

Las escalas confirmadas para las asignaciones por hijo del SUAF en agosto 2026 quedan estructuradas de la siguiente manera:

Rango 1: $75.433 por hijo (y $245.597 por hijo con discapacidad).

Rango 2: $50.884 por hijo (y $173.745 por hijo con discapacidad).

Rango 3: $30.777 por hijo (y $109.656 por hijo con discapacidad).

Rango 4: $15.881 por hijo.

Asimismo, es importante señalar que los trabajadores rurales temporarios cuentan con una equiparación legal específica: la prestación mensual por hijo que perciben equivale al valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por lo que cobrarán $150.848 durante el próximo mes.

Requisitos de permanencia: topes de ingresos del grupo familiar y consulta en Mi ANSES

Para determinar quiénes conservan el derecho a percibir el SUAF, ANSES readecuó de forma simultánea los techos salariales máximos permitidos.

De acuerdo con las resoluciones del organismo, los límites de remuneración bruta para agosto 2026 se ubicarán en $3.092.203 para la escala individual y en $6.184.406 para el grupo familiar consolidado. Exceder el tope individual, por parte de alguno de los progenitores, implica la exclusión automática del beneficio para todo el hogar.

Los trabajadores alcanzados por el régimen pueden verificar el desglose de su liquidación, consultar el rango asignado y constatar las relaciones de parentesco registradas desde el inicio del cronograma. A partir del lunes 10 de agosto 2026, la información detallada estará disponible en la plataforma digital Mi ANSES o a través de su aplicación móvil, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.