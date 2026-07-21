Río Negro definirá el diseño de la traza vial del Alto Valle entre Cervantes y Catriel tras el traspaso de las rutas 22 y 151

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, durante la presentación de créditos en Allen. Foto: Juan Thomes.

Mientras avanza la negociación con Nación para concretar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151, el Gobierno de Río Negro comenzó a delinear la segunda etapa de su plan para esos corredores. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó este martes durante una conferencia de prensa en Allen que, una vez formalizada la transferencia, la Provincia impulsará un estudio integral para definir el diseño de la futura traza vial del Alto Valle, un análisis que abarcará el corredor comprendido entre Cervantes y Catriel.

El mandatario explicó que actualmente dos equipos técnicos trabajan junto a Vialidad Nacional en los aspectos legales, técnicos y económicos que permitirán concretar la transferencia de ambas rutas. Recién una vez finalizado ese proceso comenzará la planificación de largo plazo sobre cómo deberá adaptarse la infraestructura vial al crecimiento que genera Vaca Muerta.

«Hoy lo que se está haciendo es la discusión técnica, legal y económica con Vialidad Nacional y, una vez que tengamos las rutas bajo dominio de la Provincia, iremos a la otra etapa: qué hacer y cómo hacerlo«, sostuvo Weretilneck.

Un estudio para definir el futuro vial entre Cervantes y Catriel

Weretilneck adelantó que esa nueva etapa contará con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que participará en la elaboración de un estudio integral para establecer cuál debe ser la solución vial definitiva para el Alto Valle.

«Vamos a estar haciendo una acción con el CFI para realizar un estudio integral desde Cervantes hasta Catriel sobre cuál es la solución definitiva de la traza vial del Alto Valle. Ya no es la misma que utilizábamos hace 20 años ni será la que necesitaremos en el futuro«, afirmó.

Foto: Juan Thomes.

El gobernador remarcó que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera obliga a replantear la infraestructura existente y sostuvo que las futuras decisiones deberán apoyarse en criterios técnicos.

«Seamos inteligentes, seamos serios y definamos técnicamente, con quienes saben de esto, cuál es el sistema vial que vamos a tener en el Alto Valle a partir del impacto que estamos teniendo con Vaca Muerta y que seguramente va a seguir creciendo«, agregó.

El plan para recuperar las rutas nacionales

El anuncio se suma al esquema que la Provincia viene preparando para asumir la administración de las rutas nacionales una vez firmado el acuerdo con Nación.

En declaraciones anteriores, Weretilneck había explicado que la primera intervención estará enfocada en mejorar el estado actual de ambos corredores mediante trabajos de bacheo, eliminación de huellones, repavimentación, reparación de banquinas, señalización y la finalización de obras inconclusas, como la rotonda de Choele Choel.

«Estamos pensando en dos esquemas. Uno es el mejoramiento del funcionamiento actual de las dos rutas. Significa bacheo, sacar los huellones, repavimentar, mejorar las banquinas, pintar, poner carteles y terminar las obras para que las rutas queden operativas en condiciones de seguridad», había señalado.

El segundo esquema, según había anticipado el gobernador, consiste en definir un sistema vial integral para el Alto Valle. En aquel momento explicó que la idea era proyectarlo inicialmente entre General Roca y Campo Grande, mientras que ahora precisó que el estudio que realizará junto al Consejo Federal de Inversiones abarcará el corredor entre Cervantes y Catriel para determinar «cuál es la solución definitiva de la traza vial del Alto Valle».

En paralelo, Río Negro gestiona un crédito internacional cercano a 60 millones de dólares con Fonplata. La inversión permitirá intervenir unos 305 kilómetros considerados por la Provincia como «zonas liberadas», es decir, aquellos sectores que actualmente no poseen contratos de obra vigentes.

Las tareas abarcarán 258 kilómetros de la Ruta Nacional 22, entre Río Colorado y Chichinales, y 47 kilómetros de la Ruta Nacional 151, además de la finalización de la rotonda de Choele Choel y otros sectores estratégicos.

El objetivo del Gobierno provincial es dejar esos corredores en condiciones operativas mientras avanza la transferencia definitiva desde la órbita nacional.

La agenda con Neuquén y la integración regional

El gobernador reveló además que el proyecto fue uno de los temas centrales de la reunión que mantuvo esta semana con su par neuquino, Rolando Figueroa, junto a otros asuntos vinculados con la infraestructura estratégica para ambas provincias. «Ayer estuvimos con Rolando trabajando toda la agenda de las dos provincias. Abordamos temas de rutas, del tren y también de la infraestructura relacionada con el gas y el petróleo«, señaló.

Según explicó, una vez firmado el convenio con Vialidad Nacional ambas provincias comenzarán a trabajar en el diseño conjunto de los corredores que conectan el Alto Valle con Vaca Muerta.

«Dentro del qué hacer y cómo hacerlo está el diseño vial desde Cervantes hasta Catriel y de todas las rutas que acceden a Vaca Muerta y a Neuquén para ver cómo nos integramos mejor neuquinos y rionegrinos«, afirmó.