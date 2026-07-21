La nueva justicia civil de Neuquén llega con una silla vacía en la Cámara de Apelaciones

El Consejo de la Magistratura está presidido por Evaldo Moya, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Foto Matías Subat.

Neuquén estrenará un nuevo Código de Procedimiento Civil Adversarial el próximo 1 de agosto. El tribunal más importante del fuero es la Cámara de Apelaciones, que en la región Confluencia tiene una silla vacía tras la jubilación del juez Juan José Noacco.

El concurso para cubrir la vacante entró en la recta final. El próximo paso es que el Consejo de la Magistratura entreviste a los cinco postulantes al cargo.

El candidato que lidera el orden de mérito provisorio es Nicolás Menestrina, que obtuvo un puntaje casi perfecto en la evaluación técnica: 39 puntos de un máximo de 40. Sumado a su calificación por antecedentes tiene un parcial de 48,08.

Menestrina es juez del Tribunal del Trabajo N° 3 en el departamento judicial La Plata.

Quien quedó en segundo lugar, con una diferencia mínima, es María Elizabeth Reynals. Cosechó 47,22 puntos entre antecedentes y exámenes. Es jueza civil de Neuquén.

El tercer puesto lo ocupa el defensor público civil de Neuquén, Erhard Oscar Closs Saracho, con un parcial de 39,78 puntos.

Última etapa

La última etapa del concurso es la entrevista personal, que aún no tiene fecha. El Consejo está de receso y vuelve a la actividad a partir del lunes 27 de julio.

La Cámara de Apelaciones tiene competencia en materia Civil, Comercial y Minería, Laboral, de juicios Ejecutivos y Familia. Está presidida por Gabriel Ciucci y la integran Patricia Clerici, Cecilia Pamphile, Jorge Pascuarelli y recientemente asumió Laura Marcela Serrano, ex integrante del Tribunal de Cuentas. Interviene en las causas que se tramitan en Confluencia.

Para el resto de las regiones hay una Cámara de Apelaciones provincial. Uno de sus jueces es Juan Manuel Menestrina, hermano de Nicolás.