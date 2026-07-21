Feria del Libro 2026 en Roca: confirmaron la grilla de escritores y cuándo se presentarán

La Feria Municipal del Libro de Roca ya tiene confirmados a los escritores que participarán de la edición 2026. El encuentro se desarrollará del jueves 1 al domingo 4 de octubre en el Predio Municipal Ferial, ubicado en Tronador 260, frente a la Ruta Nacional 22.

La programación fue difundida por el Municipio de Roca, que convocó a los vecinos de la localidad y alrededores a participar de la propuesta cultural. Las actividades estarán distribuidas durante cuatro jornadas y contarán con la presencia de autores nacionales y regionales de distintos géneros. La entrada será libre y gratuita.

María O’ Donnell, Felipe Pigna y más: los escritores confirmados para la Feria del Libro en Roca

El municipió informó que en la jornada inaugural del jueves se presentarán Luis Pescetti, con su propuesta de «Música para chicos», y Gonzalo Heredia, quien expondrá su novela «Extranjera».

En tanto el viernes será el turno de Pedro Saborido, quien presentará su libro «Una historia de la felicidad» y el sábado participará la reconocida periodista María O’Donnell, con su libro «Montoneros. Una historia visual».

La programación finalizará el domingo con la participación de Claudina Kutnowski, quien presentará su libro «Inteligencia laboral», y el historiador Felipe Pigna, autor de su reciente pieza «76. Una historia que cambió nuestra historia para siempre».

La Feria del Libro 2026 reunirá durante cuatro días distintas propuestas vinculadas con la literatura, la música y la divulgación. El encuentro tendrá como sede el Predio Municipal ubicado en Tronador 260, al pie de la Ruta Nacional 22, cerca del cruce con Primeros Pobladores.

Desde el gobierno local remarcaron que también habrá presentaciones, charlas, talleres y propuestas para todas las edades. La programación completa, explicaron, será detallada próximamente en el sitio oficial del municipio.