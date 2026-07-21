Construirán un nuevo sector para hemoterapia en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

La edificación de un nuevo sector para el servicio de hemoterapia que funciona en el hospital de Complejidad VI fue confirmada. Para su ejecución, el gobierno provincial y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul firmaron un acuerdo. La decisión de acelerar el proyecto anunciado busca proveer de mejoras a la salud pública, donde se atiende una alta demanda en la comarca petrolera.

En tanto, en Plaza Huincul se ampliará en 200 metros cuadrados el centro de salud de Central, uno de los barrios que perteneció junto con Uno a la empresa YPF.

El gobernador Rolando Figueroa, los intendentes de Plaza Huincul y Cutral Co, Claudio Larraza y Ramón Rioseco, firmaron dos acuerdos que buscan avanzar en la mejora de la infraestructura sanitaria para la comarca petrolera.

Figueroa vinculó los proyectos en conjunto a los municipios como una manera de pararse «de cara al futuro generando todas las condiciones para que cuando dentro de tres años lleguen a ser efectivos los proyectos de GNL, la Comarca esté preparada para las inversiones». Por esta razón es necesario efectuar los aportes de inversión de manera conjunta.

En otro tramo del acto de firma, el gobernador de Neuquén destacó que todas las propuestas se hacen con planificacion, trabajo y ante el retraso que existía, en diferentes aspectos. Valoró la manera articulada de trabajo con los jefes comunales.

Qué se hará con el servicio de hemoterapia

En tanto, el ministro de Salud, Martín Regueiro detalló que la mejora en el servicio de hemoterapia había sido comprometida. Sin embargo, a pedido del gobernador Figueroa se agilizaron los tiempos para su ejecución. Luego, la directora del establecimiento sanitario, Vanesa Riveros explicó que se va a optimizar la capacidad de atención, «tanto a la comunidad como del personal que hoy trabaja en el hospital”.

Se construirá un nuevo sector que tendrá en total 266 metros cuadrados porque contará con áreas complementarias. De acuerdo a lo informado, se buscó un diseño que mejorará la atención de pacientes y donantes.

La idea es que se optimice la atención médica y la operativa interna del hospital con una atención integral a pacientes y donantes. El espacio buscar tener integradas áreas específicas destinadas a la recepción, donación, extracción y procesamiento seguro de sangre.

A la vez se priorizó que exista seguridad sanitaria y operativa. Para ello se optó en un diseño arquitectónico que incorpora la diferenciación de flujos entre el público general y el personal asistencial, garantizando estrictos criterios de prevención y control de infecciones, según se indicó.

El proyecto incluye laboratorios, consultorios, áreas de administración, vestuarios, zonas de recuperación postdonación, gestión de residuos y un sector independiente para el Registro Civil.

En cuanto al centro de salud de Huincul, será de 200 metros cuadrados. Las instalaciones -que pertenecieron a YPF-buscará ampliar la capacidad de atención sanitaria y acercar más servicios a las familias del sector.

Se agregarán cuatro consultorios médicos, un área de kinesiología, farmacia, dos consultorios odontológicos -uno pediátrico y otro para atención general-, además de sala para el personal, sanitarios y espacios de espera para los pacientes.

En el convenio se acordó que el municipio huinculense asumirá la elaboración del proyecto ejecutivo y aportará la mano de obra calificada. En tanto que el ministerio de Salud se comprometió a proveer los materiales necesarios para la construcción y el equipamiento del edificio.